Clientes comen tres años gratis por error de un servicio de delivery y ahora deben pagarlo todo

Decenas de clientes del servicio japonés de entrega de comida a domicilio Demae-Can estuvieron comiendo gratis durante tres años, debido a un fallo en el sistema de procesamiento de pagos . Ahora que la empresa se ha dado cuenta, los usuarios implicados deberán cancelar su deuda acumulada.

Según el comunicado de la compañía a los clientes afectados, sus pedidos a través de las aplicaciones de pago de los operadores de telefonía móvil DoCoMo, au, y SoftBank fueron aceptados y entregados, pero un error en el sistema de Demae-can hizo que se reembolsara o cancelara los pagos.

Dado que la compañía empezó a aceptar pagos a través de operadores de telefonía móvil el 24 de agosto de 2018, se estima que el error pudo haberse producido en cualquier momento entre 2018 y 2021, informa Japan Today.

Tras descubrirse las pérdidas de estos últimos tres años, Demae-can reveló su intención de cobrar el dinero correspondiente a todos los clientes de los pedidos involucrados por el fallo.

“ Me están cobrando 60.000 yenes (550 dólares) ahora. Me voy a morir ”, sostuvo un asombrado cliente. “He recibido un mensaje unilateral que me dice que debo pagar dentro de dos semanas debido a un error de pago”, comentó otro usuario.

La compañía japonesa todavía no ha dado mayor información al respecto y se desconoce el número de clientes afectados por este error. Además, continúa siendo una incógnita por qué han tardado tanto en darse cuenta o de cuánto asciende su pérdida.