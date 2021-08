Muere de COVID-19 un activista antivacunas que creía en teorías de la conspiración

David Parker, de 56 años, uno de los mayores críticos de la vacuna anti-COVID-19 en Reino Unido y dueño de un club nocturno, murió a causa del coronavirus. El activista compartía en sus redes sociales posteos burlándose de las farmacéuticas e insinuando una “ conspiración ”.

Parker, gerente del Club Louis en Catterick Garrison, North Yorkshire, no tenía enfermedades preexistentes. “Con enorme pesar tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro jefe. Estaba siendo tratado por los efectos de COVID-19 en el Hospital Darlington Memorial, pero perdió su lucha”, se lee en un comunicado de la empresa.

“En nombre de toda la familia Louis, ofrecemos nuestro más sentido pésame a su familia y amigos, lo extrañaremos profundamente. David era un hombre pragmático, por lo que a él le hubiera gustado que el club continúe, así que permanecemos abiertos con el acuerdo de la familia”, añade.

Su familia, que se encuentra devastada por su muerte, ha pedido a los indecisos y negacionistas que se vacunen contra la COVID-19. “Ellos están dolidos, eran muy cercanos y se amaban mucho. Pero a pesar de su terrible pérdida, les gustaría que se supiera que están animando a todos a que se vacunen porque no quieren que otros sufran como ahora ”, sostuvo un amigo de David, Steve Wignall, a The Sun.

Wignall, director en el Club Louis, se enfermó de coronavirus el mismo día que su colega, pero no sufrió efectos graves porque él sí se vacunó a diferencia de Parker. “David no creía en eso (la vacunación) y no la quería, era por desconfianza hacía la élite, francamente, y no podíamos cambiarle de opinión”, contó.

En varias de sus publicaciones en redes sociales se apreciaba que Parker desconfiaba de la efectividad de las vacunas, incluso creía que había una especie de conspiración entre los medios de comunicación y las farmacéuticas .

Una de las publicaciones de David que compartió en redes sociales. Foto: Facebook

“Siento la necesidad de publicar información aquí para las personas que no están recibiendo otro lado de la historia debido a que los medios no son imparciales. Cuando se investiga quién financia a los medios, se llega a las empresas farmacéuticas. Quién sabe quién tiene razón o quién está equivocado. Si me equivoco, levantaré la mano, pero no me quedaré en silencio”, escribió su cuenta de Facebook.

En otra publicación, Parker compartió una imagen de una manifestación contra las medidas sanitarias en Londres, escribiendo “brillante” con un emoji aplaudiendo.

Otro caso