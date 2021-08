El Gobierno de Nicaragua secuestró recientemente a más de 20 periodistas y críticos del régimen de Daniel Ortega y actualmente no se conoce el paradero de muchos de ellos, acto que motivó un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Nicaragua es uno de los países donde menos se respetan las libertades de expresión y de prensa en América Latina. De acuerdo al informe Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021 de Reporteros Sin Fronteras, el país centroamericano ocupa el puesto 121 de 180 naciones, una caída de cuatro lugares respecto del año anterior.

En referencia al mencionado contexto, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, Rodrigo Salazar Zimmermann, entrevistó a Juan Lorenzo Holmann, secretario de la junta directiva del diario La Prensa de Nicaragua, fundado en 1926.

Al ser preguntado por la actual situación de la libertad de expresión en Nicaragua, Holmann la calificó de “inexistente”.

En el país “todo inició con una falta de acceso a la información y ahora se ha desembocado en una serie de situaciones amparadas por leyes dictadas por la Asamblea, controlada por el partido que está desgobernando”, expresó.

El representante del influyente diario nicaragüense contó que Nicaragua se está “dirigiendo a una Cuba” . Explicó que todos los que pretenden ser dictadores empiezan con un ataque a la libertad de expresión, a la prensa.

Al tocar el tema del miedo por su libertad o su vida, Holmann contestó “Fíjate que nunca me había puesto a pensar en temor a mi vida. Honestamente, es una reacción de la mente no querer ponerse a pensar en una fatalidad así. Pero en mi libertad sí”.

Por otra parte, la presión al diario La Prensa trae varias secuelas. El directivo precisó que inicialmente perjudicó el ámbito económico de la empresa. “El primer signo fue hostilidad frente a los medios de comunicación. Por ejemplo, todo lo que es publicidad del gobierno fue completamente suspendido”, narró.

También habló sobre la realidad de nuestro país, con respecto al Gobierno de Pedro Castillo. “En las elecciones entre el docente cajamarquino y Keiko Fujimori, el Perú estaba como dicen los Rolling Stones, “between a rock and a hard place”.

“Hoy podría estar yo aquí y (puede) llegar una horda de militares. No sé cómo va a evolucionar el tema de la libertad de expresión; vienen elecciones que son un fiasco. No sé qué va a pasar con este medio. Nos estamos preparando para lo que pueda surgir. Ojalá ustedes, en el Perú, no lleguen a eso”, concluyó.