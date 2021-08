Biden elude pregunta sobre permitir la entrada de migrantes no vacunados a EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no abordó directamente una pregunta que hiciera un periodista Fox News durante el martes 3 de agosto.

El comunicador preguntó “por qué su administración continuaba permitiendo que inmigrantes irregulares no evaluados y no vacunados ingresaran al país” y, al mismo tiempo, exigía que los estadounidenses fuesen vacunados contra el coronavirus.

“Usted acaba de decir que no hay un muro lo suficientemente alto ni un océano lo suficientemente ancho para protegernos del virus”, le preguntó Peter Doocy al mandatario. “Entonces, ¿cuál es el pensamiento detrás de permitir que los migrantes no examinados y no vacunados a través de la frontera sur ingresen a ciudades estadounidenses en números récord?”

Biden señaló que no ha rescindido una orden que insta a los migrantes que no están vacunados a volver a cruzar la frontera.

“No hemos retirado la orden que a veces se critica diciendo que las personas no vacunadas deben regresar al otro lado de la frontera”, señaló Biden, y agregó que los niños no acompañados son una “historia diferente”.

Joe Biden presume que EE. UU. ha donado más vacunas que China y Rusia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presumió que su país ha donado más vacunas contra el coronavirus a otros países que China y Rusia, en medio de una competición geopolítica por hacer llegar dosis a naciones con menos recursos.

En un discurso en la Casa Blanca, el mandatario afirmó que EE. UU. ha donado más de 110 millones de dosis a 65 países , entre los que figuran algunos latinoamericanos como Argentina, Bolivia, Colombia o Ecuador.

“Según las Naciones Unidas, esto es más que lo que han donado todos los 24 países juntos que donan cualquier vacuna a otros países, incluidos China y Rusia”, aseguró Biden.