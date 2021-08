Parlamentario británico: Es deprimente que hayan tenido que elegir entre Fujimori y Castillo

Casi una semana después de que Pedro Castillo tomara posesión como presidente, continúan las reacciones a nivel internacional sobre lo que ocurre en Perú. Esta vez fue en Reino Unido que un parlamentario se refirió a la situación política.

“Perú es un país maravilloso, pero es deprimente que los votantes hayan tenido que elegir entre Fujimori y Castillo”, subrayó el sábado 31 de julio en su cuenta verificada de Twitter Chris Bryant, político galés del Partido Laborista.

Bryant, quien representa a la localidad galesa de Rhondda en la Cámara de los Comunes desde el año 2001, sostuvo que “lamentablemente el nuevo gabinete parece dispuesto a llevar al país por una ruta marxista fallida”.

Uno de los tuits más recientes de Chris Bryant sobre Perú. Foto: @RhonddaBryant/Twitter

El legislador recibió todo tipo de comentarios en la red social y a uno de esos contestó: “Nunca votaría por Fujimori, obviamente, pero me temo que el marxismo le ha fallado repetidamente a la gente de América Latina y no me gustan los políticos homofóbicos o los que elogian a Sendero Luminoso”.

De esa forma se refirió a la juramentación de Guido Bellido como nuevo primer ministro, que ha sido comentada por varios medios internacionales. Así como ha recibido críticas dentro del país, en el extranjero también se expresaron con dudas.

Desde Reino Unido el reputado diario The Guardian también calificó a Bellido de “marxista” e indicó que esta elección “acaba con las esperanzas de un Gobierno moderado y es probable que asuste a los inversores nerviosos”.

“El nombramiento de Bellido por parte de Castillo en una ceremonia en la región andina de Ayacucho, el jueves, provocó enojo y decepción entre los políticos centristas que habían apoyado su estrecha victoria sobre su rival de extrema derecha, Keiko Fujimori”, apuntó The Guardian.