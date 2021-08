Padre de 5 hijos se arrepintió de no vacunarse antes de morir por la COVID-19

En Las Vegas, Estados Unidos (EE. UU.), surgió recientemente un nuevo relato de las consecuencias de no vacunarse contra la COVID-19. Así como ha ocurrido en otras naciones, el escepticismo resultó mortal.

Michael Freedy, de 39 años y padre de cinco años, decidió no vacunarse y esperar al menos un año para comprobar si la inoculación tenía efectos secundarios en la salud de otros pacientes, reportó el local FOX5 Las Vegas el último fin de semana.

De vacaciones en San Diego (California) se contagió de coronavirus, con síntomas como escalofríos, falta de apetito y problemas para dormir. Posteriormente, tuvo mareos y dificultad para respirar, lo que obligó a su familia a llevarlo al hospital.

Los doctores le detectaron neumonía en los pulmones y estuvieron obligados a administrarle oxígeno. En sus últimos días de vida le contó a su prometida Jessica DuPreez que lamentaba no haberse vacunado contra la COVID-19.

“Debería haberme puesto la m** vacuna”, aseguró Freedy. Ambos “querían esperar solo un año desde el lanzamiento para ver qué efectos tenía la gente, pero nunca hubo ninguna intención de no conseguirlo”.

El fallecimiento de su pareja impactó a la familia tanto que ella como su hijo mayor se vacunaron contra la COVID-19. La viuda declaró que siempre se arrepentirá de no haber recibido el pinchazo para prevenir este caso grave de coronavirus.

“Solo tenía 39 años. Nuestros bebés ahora no tienen papá. No se puede decir que soy joven y que esto no me afectará porque no va a ser así”, señaló DuPreez. “Daría prácticamente cualquier cosa por escuchar a Mike decir mi nombre y abrazarme y poder decirle que lo amo más que nunca”.

La situación es tan grave en EE. UU. que el propio Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, expresó a la cadena CNN el pasado 25 de julio que “realmente (existe) una pandemia entre los no vacunados”.

Igualmente, el presidente estadounidense alertó tres días antes en un programa del mismo canal que “tenemos una pandemia para los que no se han vacunado: es así de básico, así de simple”.

“Si te vacunas, no vas a ser hospitalizado, no vas a estar en la unidad de cuidados intensivos y no vas a morir (...). Así que es gigantescamente importante que todos actuemos como estadounidenses que se preocupan por sus compatriotas”, subrayó Biden.

