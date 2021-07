Iván Cepeda: “Colombia se convirtió en país dedicado a exportar exmilitares”

Iván Cepeda, senador colombiano y opositor del Gobierno de Iván Duque, llegó a Perú para la juramentación del presidente Pedro Castillo. Durante su estadía en Lima pudimos conversar sobre los mercenarios colombianos que están investigados por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse.

¿Qué debe esperar la comunidad internacional sobre la postura de Perú frente al Grupo de Lima?

La política latinoamericana requiere soluciones de integración, cooperación y diálogos. No de grupos que quieran enemistar gobiernos y pueblos, que es lo que ese grupo ha logrado hasta ahora.

La política actual de Colombia busca intervenir abiertamente en situaciones de otros países y que ahora está en el ojo de la tormenta por el rol que han cumplido exmilitares colombianos en una operación que termina con el asesinato de un jefe de Estado. Uno esperaría que el presidente Castillo y el nuevo gobierno reoriente un poco la política de ese grupo.

Hay responsabilidad del Gobierno colombiano sobre este magnicidio. ¿En qué medida?

Falta por terminar de investigar y demostrar cuál es la participación de ese grupo de militares. Aunque ya hay una información clara y en algunos aspectos concluyentes. Sin embargo, más allá de esa responsabilidad penal e individual, es evidente que al Gobierno colombiano le asiste una responsabilidad política. Esto se debe a que Colombia se ha convertido en un país que se ha dedicado a exportar exmilitares.

Han querido dejar sin controles a esa clase de participación en operaciones mercenarias y claro que un asunto como lo que ocurrió en Haití era previsible.

¿Qué medidas debe tomar la oposición?

En mi condición de senador voy a llamar en los próximos días al ministro de la Defensa para que nos explique el papel que ha cumplido el Gobierno por acción u omisión para que una situación como esta pueda ocurrir.

¿Por qué cree que el gobierno del presidente Duque no está conectando con las necesidades de quienes salen a protestar?

Hay una movilización que ya va durando dos meses y medio, que muestra una gran indignación y descontento social y popular que se refleja en las encuestas. Es evidente que ya el uribismo ya como ideología y como expresión política ha llegado a un punto de desgaste. Se requiere un cambio total en Colombia.

¿La presencia de Álvaro Uribe es tan influyente como peligrosa?

Yo no niego que haya sido así en ambos sentidos, pero yo creo que Uribe ha entrado en una fase de declive. Hoy es mucho menos influyente, pero sigue siendo igual de peligroso.

¿Condena usted las represiones en Colombia como las de Cuba?

Uno no debe tener un doble discurso. Todos los ciudadanos deben temer el mismo derecho de manifestarse y no ser reprimidos por ello. Mas el Gobierno de Colombia no tiene autoridad moral para condenar cuando en el país hemos vivido un suceso similar.