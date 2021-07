Tokio 2020: Japón amplía sus medidas ante récord de contagios en plenos Juegos Olímpicos

El Gobierno de Japón amplió este viernes 30 de julio sus medidas para tratar de contener el auge récord de contagios de coronavirus en Tokio y otras regiones, mientras la capital acoge los Juegos Olímpicos con enormes restricciones en torno al evento.

El Ejecutivo que lidera Yoshihide Suga decidió extender hasta finales de agosto el estado de emergencia sanitaria que estaba ya vigente en Tokio , y optó también por ampliarlo a otras tres regiones colindantes y a Osaka, donde también se observa una aceleración de los contagios.

Estas medidas no supondrán ningún cambio significativo con respecto a las que se vienen aplicando desde hace meses en la capital y otras de las principales regiones del país, centradas en restringir las horas de apertura de bares y restaurantes, y que no se están cumpliendo de forma generalizada por no ser obligatorias legalmente.

Toque de atención

La decisión anunciada se dirige principalmente a llamar la atención de la población ante su aparente relajación frente a las recomendaciones de prevención de contagios, después de meses de pandemia y en esta época veraniega de vacaciones escolares y con el ambiente de celebración en torno a los Juegos.

Otros factores detrás del aumento récord de contagios en Japón son la circulación de las nuevas y más infecciosas variantes como la Delta, así como el incremento de los casos entre los menores de 60 años, el grupo de población que menos vacunas ha recibido y que representa el 90% de los nuevos casos.

Yoshihide Suga instó a la población “a que evite las salidas innecesarias y se quede viendo los Juegos por televisión desde casa”.

”La sociedad japonesa se está enfrentando a una situación más grave que nunca” , dijo con mayor contundencia el principal asesor médico del Gobierno en la lucha contra la pandemia, Shigeru Omi, quien pidió a las autoridades “hacer un mayor esfuerzo y enviar un mensaje acorde a la gravedad de la situación”.

Tokio registró unos 3.300 contagios durante el último viernes, tras informar en la víspera de 3.865 nuevos casos, un número récord hasta la fecha y casi el doble que en la semana anterior.

En todo Japón, los contagios superaron los 10.000 el jueves 29 de julio por primera vez desde el inicio de la pandemia.

Lentitud en la vacunación

Otro de los motivos de la continuada propagación del virus en Japón es la lentitud con la que avanza el proceso de vacunación en el país, donde solo se ha inoculado con las dos dosis a 27% de sus habitantes debido a los problemas de suministro y de distribución de las vacunas.

Con información de EFE.