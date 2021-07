Bélgica: fuertes lluvias causan inundaciones y daños irreparables

Graves inundaciones se han generado en la provincia belga de Namur, especialmente en la ciudad de Dinant, tras registrarse intensas lluvias durante la noche del sábado. Varios autos fueron arrastrados y se produjeron daños materiales debido a la fuerte corriente de agua.

El vicealcalde Robert Closset confirmó que las inundaciones de esta semana fueron más destructivas que las de la semana pasada, por lo que el cuerpo de bomberos ya se ha desplazado hacia la zona para enfrentar la emergencia, según la agencia AP.

“ He vivido aquí toda mi vida y nunca había visto esto antes ”, precisó el funcionario a The Associated Press, tras aseverar que no se han reportado nuevas víctimas.

Axel Tinxhon, alcalde de Dinant, revalidó la información brindada por Closset en medio de una rueda de prensa, al mencionar que los daños solo han sido materiales y no hay heridos en el sector afectado.

“Siento una tristeza absoluta. Soy dinante de nacimiento, nunca la había visto así. Rezo para que no haya víctimas ”, añadió Richard Fournaux, concejal provincial, a través de una publicación en su cuenta de Facebook.

Las provincias más afectadas fueron Namur y Brabante Valón, ubicadas al sureste de Bruselas. Los lugares ya fueron afectados anteriormente por las inundaciones, ya que la semana pasada se reportaron 36 personas fallecidas y siete desaparecidas debido a la emergencia.

Al mismo tiempo, la provincia de Lieja también presentó este fenómeno. Las autoridades locales han señalado que no se esperan aniegos significativos durante esta semana; en ese sentido, se descartó la evacuación de la población.

Se prevé que este suceso siga ocurriendo durante varios días más. Por tal motivo, el centro de crisis de Bélgica ha emitido una advertencia a la población para que estén todos prevenidos.