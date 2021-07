Estados Unidos: rescatan a un hombre que resistió durante una semana el acoso de un oso pardo

La guardia costera de Estados Unidos informó este sábado 24 de julio que un hombre soportó por una semana entera la ofensiva de un oso pardo en Alaska. Para su suerte, fue encontrado en un campamento y ahora se recupera de las heridas.

El hombre de entre 50 y 60 años, del cual aún se desconoce su identidad, fue hallado por tripulantes de un helicóptero cuando este hacía un vuelo de rutina sobre la costa de Alaska .

Según un comunicado de la guardia, los tripulantes narraron que vieron escrita la señal SOS en el techo de una cabaña el último viernes. Es en ese momento cuando ven a un hombre alzar las manos al detenerse para examinar el mensaje. “Un gesto considerado internacionalmente como una señal de auxilio”, señala la nota.

“Los tripulantes aterrizaron e hicieron contacto con el individuo, quien requería asistencia médica tras ser atacado por un oso unos días antes”, añade el comunicado.

La víctima declaró a las autoridades que debido a los ataques tenía una lesión en la pierna y contusiones en el torso . Además, contó que fue acosado por el oso cada noche durante una semana.

“En algún momento, el oso lo arrastró hasta el río”, reveló el teniente Jared Carbajal, uno de los pilotos del helicóptero, en una entrevista recogida por The New York Times. “Él tenía una pistola. Nos contó que el oso regresaba todas las noches y que no había dormido en días”, agregó.

El teniente dijo que el helicóptero tenía otro rumbo, pero cambió su ruta para evitar algunas nubes, es allí cuando algo llama la atención de su copiloto. “Me dijo: ‘Oye, hay un tipo ahí abajo y nos está saludando’. Y le pregunté: ‘¿Está saludando con una mano o con las dos manos?’. Me contestó que con las dos manos. Eso suele ser una señal de angustia”, concluyó en la entrevista.