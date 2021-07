Cuba: condenan a adolescente de 17 años por protestas

Una adolescente de 17 años fue condenada a ocho meses de prisión por presuntamente haber participado de las protestas contra el Gobierno de Cuba, según la cadena BBC Mundo.

Yoanis Hernández, madre de la joven, mencionó que la menor recibió la sentencia el último jueves tras permanecer seis horas en un juicio por desorden público junto a 11 personas más.

Señaló también que no le han comunicado hacia dónde trasladaron a su hija después del juicio. Además, indicó que el juicio fue llevado a cabo sin presentar pruebas en contra de Zequeira que confirmaran su presencia en las manifestaciones del 11 de julio.

“Cuando se terminó el juicio, fueron tres minutos que me dejaron verla. Lo único que pude hacer fue abrazarla y besarla, más nada ”, comentó Hernández a BBC Mundo.

“Ella me dijo: ‘ Mami, ponte fuerte, a mí no me va a pasar nada, pero voy a apelar’. Ella está consciente de que no hizo nada”, agregó.

La madre afirmó que su hija fue detenida en el municipio de San Miguel del Padrón de La Habana cuando se dirigía a una peluquería. La adolescente vio una manifestación y optó por regresar a su casa.

Recalcó que fueron las ‘avispas negras’ quienes se encargaron de reprimir a su hija. Este grupo está conformado por los miembros de la Brigada Nacional Especial del Gobierno cubano.

“ Uno le cogió el brazo, el otro por el cuello, la jalaron por el pelo y la metieron dentro del camión ”, precisó Hernández. La mujer contó que desde ese entonces no pudo ver ni hablar con su hija hasta el día del juicio.

Cubalex, un grupo independiente de abogados que sigue los arrestos y juicios en Cuba por las protestas, confirmó que la menor fue condenada por el tribunal.

Bruno Rodríguez, canciller cubano, ha negado que exista menores de edad en la lista de personas juzgadas, presas o desaparecidas en la isla. Asimismo, informó que se están cumpliendo todas las garantías legales cubanas para quienes aún se encuentran bajo custodia.

Sin embargo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha replicado la afirmación de Rodríguez, ya que señala haber documentado el arresto o desaparición de al menos 13 menores.