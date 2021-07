Dyhzy, hijo del presidente argentino, tendrá DNI no binario: “Ningún retrógrado nos va a parar”

Luego de que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, firmara un decreto con la incorporación de la letra “X” en los documentos nacionales de identidad dirigido a las personas no binarias, su hijo, Dyhzy, anunció que tramitará la nueva identificación.

En una transmisión en vivo por Instagram, Dyzhy, quien además es drag queen, celebró la iniciativa. “Cuando el Estado reconoce esa ley se va naturalizando. (…) Este tipo de derechos es necesario que primero sean reconocidos por el Estado. Más allá de que falta, la gente tiene que deconstruirse. Obviamente que existe gente del mal: transfóbica, homofóbica”, argumentó.

Desde el miércoles 21 de julio, Argentina permite que las personas no binarias, es decir, que no se reconocen con el género femenino ni masculino, se identifiquen en su Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaportes con una “X”, una iniciativa hasta ahora inédita en América Latina.

“Vamos poquito a poquito haciendo posible lo que parecía imposible, y cada día estamos más cerca del ideal, que va a ser cuando todos y todas seamos ‘todes’ y a nadie le importe el sexo de la gente”, aseveró el gobernante argentino en un acto en Buenos Aires en el que se entregaron a tres personas los tres primeros documentos con la nueva normativa.

“Seguimos conquistando derechos. Ningún retrógrado nos va a parar”, celebró su hijo y pidió respeto por su autopercepción como persona no binaria. También repudió a los medios locales que lo llaman con su nombre anterior.

“No me gusta. Nunca en mi vida me sentí identificado con ese nombre. Por eso ni lo digo y pido que no me llamen así”, remarcó Dyhzy. El Gobierno argentino oficializó la medida en un decreto publicado este viernes 23 en el Boletín Oficial, que especifica que personas con identidades no binarias pueden acceder a un DNI y a un pasaporte en el que se respete su identidad de género autopercibida.

De esta forma, en el campo del sexo no solo se podrá optar por las categorías “M”, de masculino, y “F”, de femenino, sino que también se podrá elegir la opción “X”, un formato por el cual una de las personas asistentes al acto ―en el que estuvieron presentes representantes políticos y de diversas organizaciones sociales― se mostró abiertamente en contra. “No somos una X”, gritó.

Atento a la queja, Alberto Fernández reconoció que “claro que hay otras formas” de denominar a las personas no binarias, pero explicó que todas “están incluidas dentro de esa ‘X’”, que es la nomenclatura admitida en los convenios internacionales a los que Argentina se adhiere.

“Es un paso que estamos dando que espero que termine el día en que en el DNI a nadie se le pregunte si es hombre, mujer o lo que sea. Porque es eso lo que realmente tenemos que conseguir. ¿Qué le importa al Estado saber la orientación sexual de sus ciudadanos?”, aseveró.

Podrán acceder a este derecho, acudiendo a las oficinas públicas correspondientes, las personas con nacionalidad argentina que quieran tramitar el cambio de su DNI y también las extranjeras que residen en el país y tienen documento argentino.

Durante la ceremonia, celebrada en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, se remarcó que Argentina es el primer país de Latinoamérica que habilita este derecho, como ya lo hicieron otros del mundo como Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Con información de EFE y Sputnik News.