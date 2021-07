COVID-19: los no vacunados, una nueva pandemia para el mundo

Con la llegada de la variante delta, el índice de contagios en el mundo ha aumentado sus cifras de manera alarmante y generado la preocupación de los Gobiernos, incluso en países con una desarrollada campaña de vacunación. Los ojos de la crítica se enfocan en un numeroso grupo social, el de los no vacunados, personas que decidieron rechazar por voluntad propia los inmunizantes y hoy retrasan la posibilidad de dejar atrás los graves efectos de la pandemia y dar paso a la nueva normalidad.

Infografía COVID

Francia

Solo el martes en Francia se detectaron unos 18.000 casos en solo 24 horas. El 96 por ciento de esos nuevos contagiados no estaban vacunados, apuntó el primer ministro Jean Castex, quien volvió a hacer un llamado a los que aún no se han inmunizado, ya que la transmisión del virus ha aumentado un 140 por ciento la última semana. El Gobierno de Emmanuel Macron ordenó que desde el miércoles aquellos que quieran entrar a algún local con un aforo de más de 50 personas deberán presentar test negativos o certificados de vacunación. De esta forma buscan frenarle el paso a la llegada de la quinta ola de la pandemia y combatir a los no vacunados. “Esta vez se queda usted en casa, no nosotros”, les plantó cara el primer mandatario francés.

Italia

El Consejo de Ministros - italia no aprobó el jueves una serie de medidas contra el COVID que entrarán en vigencia desde el próximo lunes. Para moverse dentro del país ahora será necesario obtener un pasaporte verde digital, el cual será entregado a quienes hayan recibido las dos dosis de la vacuna. De esta manera, el Gobierno busca evitar un nuevo confinamiento en otoño.

EEUU y América Latina

Para el presidente de los EEUU, Joe Biden, estas personas “causan un gran dilema porque son la causa de la crisis de salud pública en el país”.

“Nos enfrentamos a una pandemia de los no vacunados y la única forma de detenerla es expandiendo la inmunización”, dijo la directora de la OPS, Carissa Etienne, en una advertencia a los países con bajas tazas de inmunización que reportan incrementos de contagios.