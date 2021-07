Joe Biden: “Tenemos una pandemia para los que no se han vacunado”

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, este miércoles 22 de julio en el programa Town Hall de la cadena CNN, manifestó su desánimo debido a la lentitud con la que la vacunación contra la COVID-19 avanza en su país y habló sobre la importancia de que todos esten inmunizados contra este atroz virus porque puede regresar en cualquier momento y sin avisar.

El presidente también afirmó que hay probabilidades altas de que los Centros de Control de Enfermedades sugieran el uso de mascarillas en su regreso a clases para los niños que no hayan sido vacunados contra el SARS-Cov-2.

Los CDC dirán “que lo que hay que hacer es que todos los menores de 12 años deberían llevar mascarillas en la escuela. Eso es probablemente lo que va a ocurrir”, respondió Biden a una pregunta sobre la seguridad escolar de un padre preocupado. Esto por motivo de que ninguna fórmula tiene el permiso para inocular a los menores de 12 años.

“Se va a poner difícil en términos de si mamá o papá están siendo honestos de que Johnny se vacunó o no”, señaló esto en referencia a los estudiantes que han sido vacunados.

Biden, además, mencionó que los no vacunados causan un gran dilema porque son la causa de la crisis de salud pública en EE.UU., puesto que la variante Delta se propagó de forma rápida y provocó el crecimiento de las infecciones. “Tenemos una pandemia para los que no se han vacunado: es así de básico, así de simple”, sostuvo.

Asimismo, recalcó con ánimo que espera en los próximos meses la aprobación de la vacunación de los niños menores de 12 años. Al mismo tiempo, mostró un poco de enojo de que existan estadounidenses con derecho a una vacuna y aún así elijan no ponérsela.

“Si te vacunas, no vas a ser hospitalizado, no vas a estar en la unidad de cuidados intensivos y no vas a morir...Así que es gigantescamente importante que todos actuemos como estadounidenses que se preocupan por sus compatriotas”, recalcó el mandatario.

Para el Gobierno estadounidense, enfrentar el coronavirus es el problema más urgente. Por ello, informar acerca de los beneficios de la vacunación se hace cada vez más importante, pues las hospitalizaciones y las muertes vienen de parte de los no vacunados.

En cuanto a los contagios, la cifra se ha triplicado en las dos últimas semanas con más de 37.000 casos diarios, según datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Por esta razón, Biden dijo que el aumento en las cifras es tan alarmante que sus propios opositores se están encargando de intentar detener la desinformación acerca de las vacunas.