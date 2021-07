Fernández sobre el lenguaje inclusivo: “El ideal será cuando todas y todos sean todes”

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se pronunció este miércoles 21 de julio a favor del lenguaje inclusivo en un acto en el que anunció que el Gobierno empezará a emitir documentos de identidad para personas no binarias, informó el diario Infobae.

El jefe de Estado recordó un debate que vio en televisión entre dos filósofos que discutían el asunto. “Uno de los especialistas explicó que, si no se habla de todes, el tode no se siente interpelado en el discurso, no siente que se le está hablando a él”, contó.

Después planteó: “Cuando se dice todos, se sienten interpelados los hombres; cuando se dice todas, las mujeres, ¿y el resto? ¿Cómo los convocamos? ¿Cómo les hablamos? Les decimos todes”.

Fernández encabezó el acto en la Casa Rosada, junto al ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. “Hay otras identidades además de la de hombre y mujer, y deben ser respetadas”, subrayó el mandatario y reivindicó que existen “1.000 modos de amar y ser amado, y ser feliz”.

Durante un acto en la sede de Gobierno, el gobernante resaltó que “el ideal va a ser cuando todos y todas seamos todes y a nadie le importe el sexo de la gente” .

Día histórico para Argentina

El país sudamericano permite desde este miércoles que las personas no binarias, es decir, que no se reconocen con el género femenino ni masculino, se identifiquen en su Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaportes con una “x”, una propuesta hasta ahora inédita en Latinoamérica.

La Administración argentina oficializó la medida en un decreto publicado en el Boletín Oficial, que detalla que personas con identidades no binarias pueden acceder a un DNI y a un pasaporte en el que se respete su identidad de género autopercibida.

“No somos una x”

De esta manera, en el campo del sexo no solo se podrá optar por las categorías “M”, de masculino, y “F”, de femenino, sino que también se podrá elegir la opción “x”, un formato con el que una de las personas asistentes al acto —en el que estuvieron presentes representantes políticos y de diversas organizaciones sociales— se mostró abiertamente en contra, gritando: “No somos una x”.

Atento al reclamo, Fernández admitió que “claro que hay otras formas” de denominar a las personas no binarias, pero explicó que todas “están incluidas dentro de esa ‘x’”, que es la nomenclatura admitida en los convenios internacionales a los que Argentina adhiere.

“Es un paso que estamos dando que espero que termine el día en que en el DNI a nadie se le pregunte si es hombre, mujer o lo que sea. Porque es eso lo que realmente tenemos que conseguir. ¿Qué le importa al Estado saber la orientación sexual de sus ciudadanos?”, apuntó.

Podrán acceder a este derecho, acudiendo a las oficinas públicas correspondientes, las personas con nacionalidad argentina que quieran tramitar el cambio de su DNI y también las extranjeras que residen en la nación y tienen documento argentino.

Con información de EFE.