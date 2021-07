Condenan a prisión a 12 cubanos detenidos durante las masivas protestas en la isla

Un total de 12 cubanos arrestados en las protestas del 11 de julio recibieron este miércoles condenas de 10 meses a un año de cárcel tras un juicio sumario en el que la mayoría no contó con un abogado, denunció el hermano del cineasta Anyelo Troya, realizador del famoso videoclip “Patria y Vida”.

“Lo detienen cuando empiezan las manifestaciones. Él no se estaba manifestando, solo salía con su cámara a filmar”, declaró a EFE Yuri, su pariente que ha seguido de cerca el proceso hasta conocer hoy la sentencia.

Explicó que Anyelo, de 25 años, pasó varios días incomunicado en una prisión situada en el oeste de La Habana y las autoridades no ofrecieron información a la familia hasta el último lunes.

“Nos informaron del número de denuncia y del cargo de desorden público. Nos dijeron que tenía medida cautelar de prisión provisional y sería un juicio directo. Que nos llamarían y que teníamos derecho a abogado”, indicó el hermano del condenado.

Según su testimonio, el último martes, la familia acudió con un representante legal a la prisión, donde —para su sorpresa— les dijeron que el juicio ya se estaba celebrando en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre, en el sur de la capital y a varios kilómetros de distancia.

“Llegamos corriendo con el abogado y el juicio ya había concluido . Le juzgaron sin abogado. Había 12 muchachos en el mismo juicio sumario y solo dos tenían abogado porque los padres se enteraron a tiempo”, aseguró.

La sentencia llegó este miércoles: un año de cárcel para 10 de los acusados y 10 meses de cárcel para los dos restantes, los dos que tenían abogado.

La familia del joven realizador de “Patria y vida” —tema que se convirtió en todo un himno de la disidencia dentro y fuera de la isla— presentará un recurso de apelación esta semana para intentar revertir esta sentencia, que ha despertado críticas sobre el uso en Cuba de los “juicios sumarios”.

La plataforma cubana El Toque Jurídico confirmó la veracidad de esta información y también el uso cada vez más habitual de este mecanismo para procesar a personas con ideas políticas opuestas al oficialismo.

“Si el abogado no llega a tiempo a la celebración del juicio, de nada servirá su contrato. No hay formas de invalidar un proceso sumario por el hecho de que el acusado no tuvo abogado. Las autoridades cubanas doblan la ley y la utilizan conveniente y selectivamente” , expusieron los abogados de El Toque Jurídico.

Estos afirmaron que la figura del juicio sumario se caracteriza “por su celeridad y porque la persona puede ser juzgada sin la presencia de un abogado”, por lo que “atenta contra el derecho a la defensa” del acusado.

Organizaciones y activistas calculan en varios centenares el número de detenidos desde las protestas del 11 de julio, de los cuales la mayoría permanecen en prisión —a la espera de recibir o no cargos— y otros han sido liberados.