Reino Unido: multan a joven por alimentar a paloma en un parque

Un muchacho indio le dio un poco de su tortilla a una paloma en un parque británico sin saber que esa pequeña acción le costaría una multa de 200 dólares por arrojar basura en un lugar público, según el portal británico Manchester Evening News.

Rishi Prem (que llegó en febrero a Reino Unido para continuar con sus estudios universitarios) se dispuso a almorzar en una banca en Piccadilly Gardens, un parque ubicado en el centro de la ciudad de Manchester, cuando una bandada de palomas se le acercó. El joven de 25 años decidió cortar un pequeño pedazo de la tortilla que estaba comiendo y dejarla en el piso para que las aves pudieran alimentarse, ya que si acercaba el pedazo de comida a su pico podían simplemente alejarse volando.

Sin embargo, un agente ambiental que pasaba por la zona vio el acto e inmediatamente se acercó para entregarle una multa de 150 libras esterlinas (aproximadamente, 200 dólares) por arrojar desechos de comida en espacios públicos.

“(El agente) me estaba observando desde el momento en que me senté y empecé a comer, y vio que los pájaros se acercaban a mí, así que pudo haberme avisado (...) Pero no hubo ninguna advertencia, era como si estuviera esperando ese momento ”, comentó Prem.

Añadió que alimentar a las palomas es un acto común en la India, por lo que no imaginó que sucedería algo por el estilo. Además, destacó que desconocía que compartir su comida con un ave que “lucía hambrienta” y que le causó “simpatía” fuera contra la ley de protección ambiental en el país donde residía.