Policía dispara una bala de goma a mujer durante una protesta LGTBIQ+ en Los Ángeles

Este último sábado 17 de julio un policía disparó a quemarropa a corta distancia una bala de goma contra una mujer que pedía bajar el arma al oficial en una protesta LGTBIQ+ en Los Ángeles.

Fueron dos las manifestaciones que se dieron, las cuales tuvieron como motivo la defensa de los derechos de las personas transgénero. La policía comunicó en su cuenta de Twitter que detuvo a decenas de manifestantes.

Los hechos se conocieron rápidamente a través de redes sociales en los videos que compartieron los protestantes. Las imágenes muestran que los oficiales usaban bastones y escopetas antidisturbios. Es en uno de los videos que se muestra el disparo hacia la mujer, el acto se volvió viral en redes y fue criticado por muchos usuarios como desproporcionado e injustificado.

Asimismo, están registrados también los disparos con municiones no letales contra otros manifestantes y golpes con porras.

Otro personaje que salió herido fue Vishal Singh, periodista y documentalista, quien se encontraba en las concentraciones. “El Departamento de Policía de Los Ángeles me fracturó los huesos de la mano derecha con un golpe de bastón con dos manos”, escribió mientras se encontraba en el hospital.

Vishal Singh, periodista y documentalista

La violencia no solo se dio entre policías y protestantes, sino también entre defensores de la comunidad LGTBIQ+ y grupos antitransgénero, quienes atacaron a Lois Beckett, una reportera de The Guardian por grabar los hechos. “Me tiraron agua, gritaron acerca de Jesús y dijeron que agarrara mi teléfono. La Policía no me había dejado pasar la línea policial, pero después de que me tiraran al suelo, me permitieron hacerlo”, señaló la periodista.

Este no sería la única manifestación en lo que va del mes, ya que hace dos semanas en California se registraron enfrentamientos entre los protestantes que están a favor y los que están en contra de los derechos transgénero. Esto se dio debido a un video difundido en redes en donde una mujer denunció que un spa permitía a mujeres trans el uso de vestimenta femenina.