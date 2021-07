En cuatro días, las denuncias por abuso sexual contra el cirujano plástico Klaus Wietzke Brodbeck pasaron de 12 a 86, luego de que se hiciera pública la investigación cuando las autoridades acudieron a dos de sus domicilios y lo llamaran para declarar, explica el medio G1.

Las víctimas han declarado que los exámenes que realizaba Klaus Wietzke iban más allá de lo necesario para un diagnóstico del tipo de cirugía que se necesitaba. Una paciente declaró que la conducta profesional del acusado fue “extraña y vergonzosa”.

Otra denunciante señaló que por un implante de silicona fue obligada a quitarse toda la ropa y que el médico le hizo “miradas vergonzosas”. También se sospecha que el acusado violó sexualmente a una mujer cuando se encontraba sedada.

Otra víctima declaró a RBS cómo le afectó lo que le hizo Brodbeck, pues pasó seis años sin poder hablar de lo ocurrido. Ella acudió a su consultorio para inyectarse botox y evaluar ponerse implantes.

“ Me sorprendió. Él dijo que algunos procedimientos, claro, la cirugía, tenían que hacerse en el hospital o en la clínica, pero que otros los haría él en su apartamento y que eso no podía contárselo a nadie ”, revela. Tras este episodio, ella no regresó con el médico.

El delegado del caso, Jeiselaure Rocha, señaló que la Policía Civil conformó un grupo de trabajo para atender cada denuncia que ha llegado, y agregó que los más de 80 informes serán investigados de manera individual.

Por su lado, el cirujano Klaus Brodbeck ha negado ser responsable de los hechos que se le imputan, pero mientras el caso esté en investigación su expediente sigue activo.