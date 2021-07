“Tengo derecho a hablar como mapuche”: tensión en sesión de la Convención Constitucional de Chile

Durante el último martes, la Convención Constitucional de Chile volvió a sesionar. Los temas relacionados con los protocolos sanitarios y las comisiones que deben ser conformadas fueron abordados.

Sin embargo, se registró un intenso cruce de palabras entre la presidenta del organismo, Elisa Loncón, y Teresa Marinovic, quien es representante de Vamos por Chile.

Marinovic increpó a Loncón por dar declaraciones políticas en su cargo de presidenta de dicha instancia. “Con todo respeto, quiero recordarle que usted es presidenta de toda la Convención. En ese sentido, le pediría que evitara dar opiniones políticas, muy discutibles, desde la posición de la mesa” , dijo.

“Puntualmente, me refiero a su declaración de que venimos a cumplir una tarea refundacional. No fuimos elegidos para eso. Usted puede pensar que sí, pero no fue ese el encargo que recibimos. (...) Este tipo de opiniones creo que sería mejor en pos de la unión de todos, a la que yo pretendo contribuir también, se hagan las opiniones políticas desde los lugares que corresponde”, agregó.

Loncón le respondió a Marinovic. “Es fundamental que quede muy claro acá que cuando yo hablo respecto a los derechos de la nación mapuche, hablo por mi condición de mapuche. Yo no llegué acá de otra manera sino desde mi postura, miembro de este pueblo originario y tengo derecho también a dar a conocer mi postura en tanto constituyente indígena. Eso que quede muy claro”, expresó.

Advirtió, además, que no se puede callar a una constituyente porque tenga un determinado rol.

“Tengo derecho a hablar como mapuche y desde donde yo esté lo voy a hacer. Eso es muy importante, que todos lo podamos asumir, y cuando hablo va a ser desde la contribución a una democracia plurinacional aunque hoy día no estemos de acuerdo”, señaló la presidenta de la Convención Constitucional.

