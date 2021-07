Mexicano canceló su boda y puso en alquiler todos sus preparativos al día siguiente

Un joven mexicano residente en Monterrey, identificado como James Flores, se volvió tendencia porque decidió vender todos los muebles que había alquilado para su matrimonio. El principal motivo es que canceló la boda que tenía planificada con su novia, ya que, según él, ella no estaba dispuesta a cuidar a sus tres hijos y no les demostraba afecto.

Por este motivo vendió todos los elementos alquilados para dicho día, como un espacio para 200 personas con menú y refresco para sus invitados, entre otras cosas. Todos los elementos para la ceremonia le habían costado unos 4.327 dólares, pero tuvo que rebajar el precio a 3.019 dólares. Antes del 13 de julio pudo conseguir una pareja que adquirió el paquete de bodas que él iba a disfrutar.

“Si no quiere a mis hijos yo no puedo aceptar casarme con ella. Yo la quiero mucho, la amo y la respeto, pero como mamá para mis hijos no es la persona que yo quiero. Mis hijos son primero y prefiero quedarme como papá soltero ”, detalló el joven mediante sus redes.

James aclaró que la custodia de los niños iba a ser totalmente compartida, por lo que recibió varias muestras de apoyo por parte de los cibernautas.