El jefe del Estado Mayor Conjunto de EE. UU. temía que Trump diera un golpe de Estado, según libro

Un libro escrito por dos periodistas de The Washington Post evidencia que el general de mayor rango de Estados Unidos, Mark A. Milley, había decidido hacer los preparativos para detener un golpe de Estado de parte de Donald Trump, algo que temía tras la derrota del exmandatario en las elecciones de 2020.

Este jueves 15 de julio, varios medios estadounidenses han hablado de este nuevo estudio escrito por Carol Leonnig y Philip Rucker, el cual indica que Milley, junto con otros generales, se prepararon por si ocurría lo que imaginaban. Lo que les hizo pensar que Trump daría un golpe fue su retórica antes de las elecciones.

El libro se titula I alone can fix it: Donald J. Trump’s catastrophic final year (Solo yo puedo arreglarlo: el catastrófico año final de Donald Trump) , y será publicado la siguiente semana.

Según el texto, Milley señaló a sus subordinados lo siguiente: “Podrán intentarlo, pero no van a tener éxito (...) No puedes hacer esto sin los militares, no puedes hacer esto sin la CIA y el FBI. Nosotros somos los tipos con las armas”.

Incluso, en el ejemplar se detalla que la preocupación de Milley y los militares se acrecentó aún más después de las votaciones, cuando Trump rechazó la victoria del actual presidente, Joe Biden.

Además, agregó que “con sus mentiras sobre las elecciones, Trump estaba difundiendo el evangelio del Führer”, en referencia al dictador alemán nazi Adolf Hitler.

“Milley le dijo a su personal que creía que Trump estaba provocando disturbios, posiblemente con la esperanza de una excusa para invocar la Ley de Insurrección y llamar a los militares”, dice el libro.

En un comunicado, Trump repitió sus afirmaciones infundadas sobre el fraude electoral, pero negó haber amenazado con un golpe.

Se burló de Milley como alguien que buscaba el favor de la “izquierda radical”. “Si fuera a dar un golpe, una de las últimas personas con las que querría hacerlo es el general Mark Milley”, dijo Trump.