Mujer de 36 años es acusada del asesinato de sus dos hijas en Florida

Una mujer de Florida de 36 años identificada como Tinessa Hogan, a quien los vecinos describen como una fanática religiosa fue arrestada, después de que los cuerpos de sus dos hijas pequeñas fueran encontrados flotando en un canal.

“¡Yo soy Dios! ¡Soy el diablo!‘’, escucharon los vecinos gritar a Hogan el día antes de que los cuerpos de sus pequeñas fueran encontrados cerca de la casa de la familia en Lauderhill el 22 de junio. La mujer de 36 años fue arrestada y acusada el martes por la noche de dos cargos de asesinato en primer grado, informaron los medios de comunicación.

Los residentes en el área, que está cerca de la ciudad de Fort Lauderdale, relataron a los investigadores que Hogan se había ofrecido a bautizar a los niños de las personas en el canal un día antes de que se encontraran los cuerpos de sus hijas, que fue la última vez que fueron vistas con vida.

El cuerpo de una de ellas fue visto por primera vez en la tarde del 22 de junio. Horas más tarde, las autoridades encontraron el cuerpo de su hermana cerca. Los vecinos también revelaron que Hogan nadaba con una Biblia y llevaba un letrero que decía ‘la muerte es la única vía ’ poco antes de que se descubrieran los cuerpos. La describieron como una mujer con ganas de evangelizar a la gente.

La vecina Lawana Johnson cuenta que vio a Hogan el lunes. ‘Ella estaba en el agua nadando, tenía una Biblia y me dijo que viniera aquí. Y le dije por qué. Me contestó que quería bautizarme, pues Dios se lo dijo. Yo le respondí: ‘Dios no te dijo nada’”, declaró la vecina.