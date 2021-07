Manifestaciones en Cuba EN VIVO: lo último sobre las protestas de hoy contra el Gobierno de Díaz-Canel

La influencer cubana Dina Stars detenida por la Policía de su país mientras daba una entrevista en vivo a la televisión española, fue liberada este miércoles, aunque seguirá siendo investigada. “Estoy bien. No me maltrataron, no me secuestraron. Me llevaron por instigación a delinquir, que es por promover lo de las campañas de manifestación”, expresó. “Se los digo de verdad, se los juro, ustedes saben que yo estoy del lado de la verdad. Yo siempre, siempre voy a ser sincera con ustedes. Ya estoy en casa, estoy bien”, agregó.