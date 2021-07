Liberan a youtuber cubana Dina Stars que fue detenida en vivo mientras daba una entrevista

La youtuber cubana Dina Stars, detenida el último martes 13 de julio por la Policía de Cuba mientras daba una entrevista en vivo a la televisión española, fue liberada este miércoles 14, aunque seguirá siendo investigada, según contó en sus redes sociales.

“Estoy bien. No me maltrataron, no me secuestraron. Me llevaron por instigación a delinquir, que es por promover lo de las campañas de manifestación”, dijo la influencer a través de un video en su cuenta de Instagram.

“Se los digo de verdad, se los juro, ustedes saben que yo estoy del lado de la verdad. Yo siempre, siempre voy a ser sincera con ustedes. Ya estoy en casa, estoy bien”, añadió.

La joven también publicó un mensaje en Twitter anunciando que ya estaba de regreso en casa, después de pasar una noche en la cárcel.

“No estoy respondiendo mensajes ahora porque estoy tratando de tranquilizar a toda mi familia que estaba muy preocupada. Muchísimas gracias a todos los que se han preocupado por mí” , expresó.

“Estoy bien. No me maltrataron, no me secuestraron", aclaró la influencer cubana. Foto: captura

En Twitter, sus fans se alegraron por la noticia, aunque algunos desconfiaron de la veracidad de su testimonio.

“El mundo estaba preocupado por ti porque te habían llevado injustamente”, escribió un usuario. “Creo que necesitas dar prueba de que eres realmente tú, Dina, no confiamos”, apuntó otro, según recogió La Nación.

Las detenciones y las persecuciones a periodistas y activistas incrementaron en el país caribeño desde que estallaron las manifestaciones contra el Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel.

El arresto de Dina Stars ocurrió mientras la disidente del régimen participaba en el programa Todo es mentira, del canal Cuatro de España. En la emisión también estaba Yotuel, autor del tema “Patria y vida” que se convirtió en el himno de las protestas.

“La seguridad del Estado está ahí afuera”, alertó desde La Habana mientras estaba siendo entrevistada por la conductora Marta Flinch, quien le pidió si podía transmitir lo que estaba sucediendo.

En un mensaje comunicó su detención minutos después: “En vivo hago responsable al Gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me obligan a ir con ellos”.

El equipo del programa español trató de dar con información sobre su paradero, pero fue inútil. “En un primer momento se pensó que la trasladaron a la comisaría de Zapata-Plaza porque la patrulla de Policía que fue a buscarla era de allí. Pero al parecer nunca estuvo allí”, contó el portal Cuatro.