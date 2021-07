Diamante fue comprado en $ 12,3 millones en criptomonedas por un anónimo

La casa de subastas Sotheby’s anunció que ha vendido un diamante de 101 kilates al precio de 12,3 millones de dólares en criptomonedas, siendo la joya más cara que se haya podido adquirir por este medio de pago.

Dicha casa de subastas ha revelado que acepta ofertas en diversas criptomonedas, como el bitcoin y el ethereum, aparte de otras formas más tradicionales de pago. El diamante fue nombrado como ‘The Key 10138‘ ha sido adquirido por un comprador anónimo y no se reveló tampoco en qué tipo de criptomoneda se realizó la transacción.

El vicepresidente de Sotheby’s en Asia, Wenhao Yu, declaró que dicha venta ha llamado la atención de clientes que no están necesariamente en el perfil de coleccionistas de diamantes y otras joyas, y a ellos los describió como una generación “digitalmente inteligente”.

Dicha joya es la segunda más grande en forma que haya podido ser vendida, y está clasificada como un diamante color “D”, lo que denota a simple vista su transparencia, además de ser impecable por dentro y por fuera, casi sin imperfeccione s. Como éste, sólo ha habido otros nueve diamantes de más de 100 kilates con sus características.

Pero Sotheby’s no sólo hace ventas de lujosas y millonarias joyas, sino también de obras de arte, como la famosa “Love is in the Air”, que representa a un hombre enmascarado lanzando un ramo de flores como si fuera una bomba molotov, que fue vendida por 12,9 millones de dólares, aunque no se reveló si, al igual que en el caso del diamante de 101 kilates, fue vendida mediante criptomonedas.