Argentina supera las 100.000 muertes por coronavirus sin ver el fin de segunda ola

Argentina superó este miércoles 14 de julio las 100.000 muertes por COVID-19, una cifra que llega en plena segunda ola de la pandemia y mientras avanza la campaña de vacunación, que ya inmunizó a más del 45% de la población con una dosis y al 11% con dos.

Según los últimos datos del Ministerio de Salud, el país sudamericano acumula 100.250 muertes por coronavirus desde el inicio de la emergencia sanitaria, después de sumar otros 614 decesos este miércoles.

Además, en los últimos siete días, Argentina se mantuvo como el sexto país del mundo con más muertos por millón de habitantes (8,52), y se posicionó como el tercero de América Latina, por detrás de Costa Rica (10,99) y Surinam (11,93), de acuerdo a datos del portal estadístico Our World in Data.

La propagación por todo el país de nuevas variantes, como la C.37 (andina) o la gamma (P.1, Manaos), han disparado las cifras de fallecimientos en esta segunda ola. En los últimos tres meses, un total de 41.708 personas murieron por el virus en Argentina, lo equivalente a unos 458 decesos por día.

“Estas cifras no deberían sorprender. La estrategia de una dosis para todo el mundo no está mal en un escenario de escasez, pero lo cierto es que todavía nos quedan muchas personas de más de 60 años, embarazadas o con comorbilidades que no han alcanzado la segunda dosis”, afirmó a EFE Elena Obieta, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología.

Sensible descenso de casos y muertes

En las últimas dos semanas, Argentina consiguió reducir sobre un 20% el número de nuevos casos y de muertes, en parte por la instauración de nuevas restricciones: de una media de 20.141 positivos a principios de julio, la nación ahora está en un promedio de 15.517 contagios por día, mientras que los decesos han pasado de unos 476 diarios a 379 en el mismo período.

En jurisdicciones como la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, las autoridades han aprovechado este descenso para flexibilizar actividades hasta ahora suspendidas, además de permitir la apertura de quince estaciones de ‘subte’ (metro) y el regreso de los eventos culturales al aire libre con un máximo de 1.000 personas a partir de agosto.

“Mientras tengamos tanta circulación comunitaria del virus, vamos a tener invariablemente aparición de nuevas variantes, las conocidas o nuevas”, aseveró Elena Obieta, quien lamenta episodios de “indisciplina” colectiva como los recientes festejos por la Copa América.

Temor por la variante Delta

En este contexto, las autoridades sanitarias están preocupadas por la variante Delta. Hasta el momento, el Ministerio de Salud reportó 15 casos positivos de esta cepa, todos ellos relacionados con viajeros procedentes del exterior.

Aunque no hay transmisión comunitaria de esta variante, detectada en India en octubre del 2020, Argentina ha endurecido los controles a los pasajeros internacionales, con la Dirección Nacional de Migraciones y las provincias trabajando de forma conjunta para supervisar el cumplimiento del aislamiento obligatorio.

En ese sentido, las autoridades realizaron hasta ahora un total de 747 inspecciones y certificaron que un 38% de los viajeros (287) no cumplía con la cuarentena, de forma que fueron denunciados ante la Justicia.