A través de su cuenta en Twitter, la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, ha informado que pondrá en conocimiento de la Fiscalía las declaraciones machistas que hizo el tikitoker Naim Darrechi en YouTube, donde afirmó que engañaba a sus parejas diciéndoles que es estéril y que nunca usaba preservativos durante sus relaciones sexuales.

Las afirmaciones las dijo en una entrevista con el youtuber Mostopapi. “No puedo, me cuesta mucho con condón. Entonces, nunca lo utilizo. Hasta que un día dije: ‘Tío, es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así tantos años , así que voy a empezar a acabar dentro siempre’”, reveló.

Luego Naim Darrechi agregó: “Estoy empezando a pensar que tengo un problema”. Pero Mostopapi le preguntó si sus parejas sexuales no le reclamaban y el tikitoker respondió: “Sí, pero les digo que estén tranquilas, que soy estéril. Les digo: ‘Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos’. Y cuando me llegue el hijo, bendito sea, pero yo creo que no llega, que aquí hay algo que no...”.

Estos actos que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sido rechazados por todo el país, incluida la ministra del Gobierno, quien ha indicado que constituye un delito de abuso sexual.

“Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley Solo Sí es Sí lo reconocerá como agresión”, explicó la funcionaria. Por eso, señaló que el caso será llevado a la Fiscalía y resaltó que este comportamiento “refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro”.

Otros usuarios en redes sociales han expresado su indignación y rechazo frente a las palabras de Naim Darrechi, y han alertado que se trata de una “apología de la violación” y que se tienen que tomar las medidas necesarias, ya que este contenido machista puede tener gran difusión, pues los influencers tienen mucho alcance en redes sociales.