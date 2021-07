El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se pronunció sobre la represión que han sufrido los manifestantes en Cuba en las últimas horas. Sin embargo, evitó condenar los hechos de violencia y sostuvo que son cuestiones que se deben resolver de manera interna.

“No conozco exactamente la dimensión del problema en Cuba. Lo que tengo claro, como dijo Manuel López Obrador, es que si realmente nos preocupa lo que pasa terminemos con los bloqueos. Le están haciendo un daño incalculable y también a Venezuela. Si realmente nos preocupa tanto la vida de los venezolanos, terminemos con los bloqueos . No hay nada más inhumano en una pandemia que bloquear económicamente a un país”, señaló el mandatario este lunes 12 de julio.

Dijo, además, que los problemas de los pueblos deben resolverse desde lo interno.

“Son todas cosas que deben resolver los pueblos. No soy yo quien debe decir a los pueblos qué tienen que hacer. No es ni la Argentina ni ningún país del mundo el que dice lo que tiene que hacer. Sí tenemos que favorecer la paz de los pueblos y que los pueblos encuentren el diálogo. Eso es lo que siempre he planteado sobre Venezuela. He acompañado los informes de Bachelet cuando fueron muy severos en cuanto a derechos humanos, pero eso no significa que pueda permitir la intervención de terceros países para resolver cómo debe ser el gobierno” , señaló Fernández en una entrevista para Radio 10.

Miles de cubanos salen a las calles en contra del Gobierno

Nutridos grupos de cubanos continúan marchando este lunes 12 de julio por las calles de varias regiones como la ciudad de Holguín o el pequeño poblado de San Antonio de los Baños, al suroeste de La Habana, en una inédita protesta que comenzó el último domingo contra el Gobierno de Cuba.

Gritando especialmente “Patria y vida”, el título de una polémica canción, pero también “¡Abajo la dictadura!” y “No tenemos miedo”, los manifestantes, en su mayoría jóvenes, marcharon por el pueblo ubicado a 33 kilómetros al suroeste de la capital.

Desde que comenzó la pandemia del coronavirus en marzo del 2020, los cubanos están obligados a hacer largas filas para abastecerse de alimentos, situación a la que se ha sumado una fuerte escasez de medicamentos, lo que ha generado un amplio malestar social.

