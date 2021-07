Noruega: algunas mujeres reportan ‘crecimiento’ de seno tras vacuna de Pfizer

Un grupo de mujeres en Noruega ha reportado recientemente un supuesto e inusual efecto secundario tras recibir la vacuna de Pfizer contra la COVID-19. Según informa el medio local NRK, se trata del aparente incremento de seno en el lado del brazo en que recibió el medicamento.

Todo empezó por la queja de una usuaria de TikTok llamada Emma. Con ella, otras chicas contaron su experiencia e indicaron que sufrieron la misma alteración. Los comentarios se viralizaron y desde luego los expertos en la materia dieron una explicación.

Consultado por el mismo portal noruego, el doctor Heinrich Bachmann, médico jefe del Centro de Diagnóstico de Mama del Hospital Nordland, sostuvo que el aparente efecto de tener los senos más grandes tras la vacunación puede ser algo completamente natural. De acuerdo con el experto, en realidad se trata solo de una ilusión, ya que la inoculación puede producir inflamación temporal en los ganglios linfáticos cercanos a donde se recibió la vacuna.

En ese sentido, dicha inflamación puede aparentar que el seno se ve más grande. Bachmann precisa que esta reacción es común, ya que es una forma que tiene el organismo de lidiar con las infecciones. Además, es un efecto que tiene corta duración y al cabo de unas semanas los nudos vuelven a su tamaño original.

“Aproximadamente el 10 % de las mujeres que reciben la vacuna tendrán los ganglios linfáticos de las axilas inflamados. Esto hace que los senos sean impulsados un poco hacia adelante y parezcan más grandes”, agregó Steinar Madsen, un especialista de la Agencia Noruega de Medicamentos.

Madsen enfatiza que no hay que preocuparse por este resultado, a menos que la inflamación de los ganglios linfáticos duren por mucho tiempo o se noten bultos en el pecho.

“Debe ir al médico para que lo revise”, recomendó.

Por su parte, desde Pfizer sostuvieron que no ha habido casos similares a los reportados. No obstante, no negaron que sí pudiera existir una reacción inmunológica de este tipo.