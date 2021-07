“Estoy aburrida de pasar hambre”: anciana protesta en Cuba y explica sus razones

El domingo 11 de julio, Cuba fue protagonista de una histórica protesta contra el actual sistema establecido en el país. Miles de ciudadanos salieron a las calles en diferentes puntos del territorio para manifestar su malestar contra las malas gestiones del actual presidente Miguel Díaz-Canel.

Entre los demandantes estaba Sara Naranjo, de 88 años, una anciana que pronto se convirtió en el símbolo de las protestas en Cuba. Según declaró la octogenaria en un video que se hizo posteriormente viral, lo que la llevó a salir a las calles pese a su avanzada edad fue el hartazgo de pasar hambre y penurias.

“ Me fui para la calle porque estoy aburrida de pasar hambre, de pasar trabajo ”, indicó Sara, quien el domingo manifestó con una olla y un cucharón en las manos.

“No tengo agua, no tengo nada. Los apagones, estos apagones me ponen malísima, me falta el aire y busco ventilador para ponerme y no encuentro porque no hay luz. Quitan la luz y no tienen para cuando ponerla y uno se aburre, se cansa”, agregó.

De acuerdo a lo compartido, ella necesita ser operada de la vista; sin embargo, no consigue acceder a este servicio. “Tengo cataratas y no veo por un ojo. Casi estoy a quedarme ciega del otro ojo también”, precisó.

Desde que inició la pandemia de la COVID-19 en marzo de 2020, Cuba se ha visto gravemente afectada. La crisis en el país se ha agudizado en los sectores económicos y de salud principalmente, lo cual ha provocado un malestar social fuerte que terminó estallando en la víspera.