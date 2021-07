Día de la libertad en Reino Unido: ¿Una solución o un experimento?

El Reino Unido está a punto liberarse de la pandemia, la cual les ha ocasionado más de 128.000 muertes por COVID-19; esto pese a que el país supera los 30.000 casos diarios por infección. Sin embargo, el próximo 19 de julio fue declarado como el “Día de la libertad”, y en esa jornada las restricciones serán flexibilizadas, al punto que serán escasas.

La campaña de vacunación iniciada en diciembre de 2020 y que, hasta la fecha logró inmunizar a más de 34 millones de personas, ha dado confianza al mandatario británico, Boris Johnson, quien el último lunes aseguró que considera asombrosa la velocidad de vacunación en su país y espera que el cese de las medidas sea irreversible.

Campaña de vacunación

El Reino Unido fue uno de los primeros países de todo el mundo y el primer país occidental en iniciar el proceso de vacunación contra la COVID-19. La primera vacuna que usaron, la cual requiere de una primera dosis y un refuerzo a los 21 días, es la desarrollada por Pfizer/BioNTech. Según las autoridades británicas, comenzó a llegar al país desde la planta de Bélgica días antes de comenzar el programa y que, conforme a los estudios de Public Health England (el Servicio de Salud británico) , la efectividad de Pfizer es de un 90%.

El 8 de diciembre, el Gobierno de Boris Johnson inoculó la primera vacuna a Margaret Keenan, una mujer de 90 años . Fue vacunada en el Hospital Universitario de Coventry, en el centro de Inglaterra. “Es el mejor regalo adelantado de cumpleaños”, dijo la anciana, quien cumpliría 91 una semana después.

Otra vacuna de la cual Reino Unido ha hecho uso es la de Oxford-AstraZeneca. Inició con su aplicación en enero del presente año y es el país que más la ha empleado. Según el análisis realizado por la agencia de Salud Pública Inglaterra, dos dosis de esta vacuna contra la COVID-19 tienen una efectividad del 85-90%. Asimismo, también es uno de los países que se encuentra inoculando la vacuna contra el SRAS-CoV-2 con mayor celeridad.

En febrero, durante una rueda de prensa, Johnson aseguró que se habían propuesto ofrecer una vacuna para todos los adultos a finales de julio. “Nos ayudará a proteger a los más vulnerables, y tomaremos más medidas para aliviar algunas de las restricciones vigentes”, dijo.

El 12 de abril, ya habría logrado el objetivo de ofrecer por lo menos una primera dosis de vacuna a toda población mayor a 50 años. Ante ello, declaró que pasaron una etapa muy significativa del proceso de vacunación.

Aparición de la variante Delta

La aparición de la Delta, variante identificada por primera vez en la India a finales de 2020, ha supuesto hasta el momento más del 90% del total de casos por coronavirus en el Reino Unido. Esta variante ha sido denominada por la OMS (Organización Mundial de la Salud) como “variante preocupante”.

La organización considera a la Delta como la más transmisible y que puede propagarse más fácilmente que el virus en su forma original e incluso que la variante Alpha, hallada por primera vez en septiembre en el condado de Kent, en el Reino Unido. Matt Hancock, el exsecretario de Salud del país, dijo en junio que la variante es 50% más contagiosa que la Alpha.

El problema en el Reino Unido es que la cantidad de infecciones está aumentando rápidamente por la variante Delta, superando los 25.000 casos diarios.

“Día de la libertad”

Pese a esto, Boris Johnson anunció este lunes 5 de julio que el 19 de este mes será el “Día de la libertad”, pues cesarán todas las restricciones contra la COVID-19.

En diálogo con CNN, Johnson aseguró que la velocidad de la vacunación rompe el vínculo entre infección y mortalidad y que debemos aprender a vivir con el virus. “Es algo asombroso, eso nos da el rango para que empecemos el 19 y procedamos con precaución irreversiblemente”, agregó.

De la misma forma, el actual secretario de Salud , Sajid Javid, dijo en reunión parlamentaria que considera que el 19 de julio “no solo es el fin, sino el comienzo de un apasionante nuevo camino para nuestro país”. También añadió que “ningún día que elijamos tendrá cero riesgos por COVID-19, sabemos que no podemos eliminarlo, tenemos que aprender a enfrentarlo”.

Ernesto Gozzer, epidemiólogo y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, opinó para La República que el mandatario británico está haciendo casi un experimento al cesar las restricciones a tal grado. “Es un experimento que un político que dirige un país no debería tomar”, aseguró.

En el llamado Día de la libertad desaparecerían las limitaciones legales y reabrirán los sectores clausurados de la economía, como el ocio nocturno y grandes eventos. Tampoco habrá límite de aforo en teatros, cines o en reuniones que se realicen en espacios cerrados. No será obligatoria la distancia personal ni el uso de mascarilla.

Además, el gobierno británico está otorgando libertad a las empresas para decidir si sus trabajadores continúan laborando desde casa o de forma presencial. Johnson afirmó que se encuentra en conversaciones con las aerolíneas y el sector turístico a fin de eliminar el cumplimiento obligatorio de cuarentena para los viajeros vacunados que regresen al Reino Unido desde destinos como España, Francia o Italia.

Gozzer también dijo que no se puede regresar totalmente al estado anterior si es que no tenemos evidencias concretas. “No me parece responsable hacer una apertura total de la economía porque puede llevar a un nuevo incremento de casos” , agregó.

Los contagios en el Reino Unido aumentan cada vez más a causa de la nueva variante, incluso se estima que a partir del 19 de julio habrá unos 50.000 casos nuevos por día. Según el epidemiólogo, estas nuevas medidas que darán inicio el 19 de julio podrían ocasionar la mutación del virus, pues mientras más tiempo circule, más oportunidad tendrá para transmitirse de una persona a otra y, por consecuencia, llevar una variante que podría escaparse de la efectividad de las vacunas.