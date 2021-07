Pepe Mujica: “Temo que la Convención Constituyente de Chile sea una bolsa de gatos”

El expresidente de Uruguay, José ‘Pepe’ Mujica, se refirió a la actualidad política de Chile, abordando temáticas como el estallido social, el comienzo de la Convención Constituyente y la gestión del gobernante Sebastián Piñera.

Sobrela instancia que redactará la nueva carta magna, Mujica, en diálogo con el periódico La Segunda, destacó que la ve con una mezcla de incertidumbre, temor y esperanza. “Tengo miedo de que sea una bolsa de gatos, que se quieran resolver todas las penurias del pueblo chileno con una constitución”, expresó.

“Una constitución es un programa de grandes líneas y de objetivos, ¡no le pidamos más a la Constitución!”, manifestó el exmandatario, quien además reconoció que “fue una cosa civilizada e inteligente dar esa salida para el encausamiento de la crisis”. “En otro lado se arma un lío que... no sé. Por ejemplo, esa contradicción la tiene Perú hoy” , añadió.

Mujica espera que los integrantes de la Convención Constituyente “tengan un acuerdo mediatizado y se puedan mantener políticas sociales que atemperen las contradicciones”.

“Tiene sentido profundo que tengan una verdadera liberación de carácter social en el sentido de atender las urgencias más fuertes, pero manteniendo la estabilidad de la economía, y que los sectores más poderosos económicamente de Chile entiendan que tienen una responsabilidad para con su pueblo”, explicó al medio chileno.

Por otra parte, el político uruguayo se refirió al estallido social en el país sudamericano: “Acá no había semana que no vinieran tres o cuatro chilenos, mucho universitario, hablándome pestes, por las dificultades para pagar su carrera, todo eso. Y me daba cuenta de que por un lado los números objetivos de Chile andaban fenómeno, en el contexto de América Latina, pero que se estaban confundiendo los números con el sentir de la gente de abajo. Yo creo que pagó el precio de no haber repartido a tiempo”.

El exjefe del Estado de Uruguay (2010-2015) opinó sobre el mandato de Piñera. “Traté de cultivar la mejor relación posible con los que estaban en los Gobiernos de América Latina, aun teniendo diferencias. (...) Yo lo respeto mucho. Creo que es un hombre valioso, con su manera de pensar. Tiene el defecto de ser demasiado rico y pertenecer a un mundo demasiado acomodado” , sostuvo.

Agregó: “Cada cual nace donde le toca. Pero no ha sido un presidente reaccionario, que se lleve a la gente por delante. (…) La historia no la cambian los caciques, la historia la cambia la fila india. Los dirigentes sin fila india son como generales sin tropa, no pasa nada. La responsabilidad está en las organizaciones políticas”.

