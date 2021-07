Tormenta Elsa EN VIVO gana fuerza en su camino hacia Florida y se activa la alerta de huracán

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) ha emitido un nuevo aviso a las 11:00 AM ET con pocos cambios en el estado actual de la tormenta o en la previsión.

Elsa sigue siendo una tormenta con vientos de 95 kilómetros por hora, actualmente ubicada a unos 104 kilómetros de Key West, o un poco más de 320 kilómetros de Tampa. Es probable que toque tierra mañana por la mañana en la zona de Big Bend, en Florida, al norte de Tampa, informa CNN.

We've hit *100* NHC Tropical Weather Outlooks in a row with at least 1 area being monitored.



In this time (since June 11), there have been 7 Invests. 3 of these became tropical storms (Bill/Claudette/Danny), plus a hurricane (now-TS #Elsa).



Pretty wild for the first 5 weeks. pic.twitter.com/Gvon2sJQLI