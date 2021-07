La confesión del asesino que mató a sus padres y compañeros porque “una voz” se lo ordenó

Antes de ingresar a la escuela secundaria Thurston en Springfield, Oregón (EE. UU.), y abrir fuego contra 27 estudiantes, de los cuales dos fallecieron; la noche anterior Kip Kinkel había matado también a sus padres . Tenía 16 años cuando un tribunal norteamericano lo condenó a 111 años de prisión sin libertad condicional en 1999.

Durante la balacera escolar, ocurrida el 21 de mayo de 1998, Kinkel mató a Ben Walker, de 16 años, y Mikael Nickolauson, de 17, tras efectuar 50 disparos en la cafetería de la escuela . Fue neutralizado por otros estudiantes y detenido por la Policía. Más de dos décadas después, el homicida rompió su silencio en una cárcel estadounidense.

Kinkel, que ahora tiene 38 años, confesó sentirse “avergonzado y culpable” por lo que hizo en 1998, y también por el impacto que sus acciones han tenido en los delincuentes jóvenes. Su caso fue muy relevante en esa época y ahora se utiliza con frecuencia como argumento en contra de las reformas progresistas que buscan moderar el régimen penal de los menores, informa Huffington Post.

Luego de declararse culpable ante el tribunal, Kinkel descubrió que padecía un trastorno mental , que no había sido diagnosticado en el momento del múltiple homicidio. Él fue condenado a 111 años y ocho meses de prisión por sus delitos, por más de que se hubiera demostrado que sufría de esquizofrenia paranoide, enfermedad que le hacía experimentar alucinaciones auditivas desde que tenía 12 años.

El homicida le contó a la periodista Jessica Schulberg del medio HuffPost que en esa época se había obsesionado con los cuchillos, las pistolas y que creía que el Gobierno de los Estados Unidos y Walt Disney le habían “implantado un microchip dentro de la cabeza” porque escuchaba voces .

Esta es la primera vez que brinda una entrevista sobre sus crímenes, pues se había negado a hablar para no causar más daño a sus víctimas y sus familias. Kinkel tiene la esperanza de que con su testimonio pueda ayudar a los jóvenes delincuentes a tener una segunda oportunidad.

“Soy responsable del daño que causé cuando tenía 15 años. Pero también soy responsable del daño que estoy causando ahora que tengo 38 años por lo que hice a los 15”, confesó.

Él recordó que su “mundo estalló” y entró en crisis después de que lo atraparan con una pistola ilegal en la escuela, una acción que casi lo enfrentó a una expulsión y a una denuncia de delito grave. Después de ese episodio, Kinkel mató a sus padres, y al día siguiente fue a la escuela con un plan para “matar a todos” .

“Siento tremenda, tremenda vergüenza y culpa por lo que hice. Odio la violencia de la que soy culpable”, sostuvo.

Cuando la policía allanó su casa, encontraron los cadáveres de sus padres, cinco bombas caseras listas para estallar, una granada de mano, químicos de todo tipo y una carta. Foto: Infobae.

A principios de este año, el equipo legal que trabaja en el caso de Kinkel presentó una petición en la corte federal bajo el argumento de que su declaración de culpabilidad no se hizo voluntariamente, ya que “había estado sin su medicación durante semanas”.

Sus abogados añadieron que “condenar a un menor a morir en prisión porque padece una enfermedad mental es una violación de la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”, lo cual prohíbe que el Gobierno federal imponga “castigos inusuales o crueles”.

Por su parte, Kinkel no quiere crearse falsas expectativas en torno a su libertad. “A través de muchos años de terapia y trabajo por mi cuenta, he aprendido que realmente necesito tener cuidado con las expectativas. Así que no quiero tener falsas esperanzas”, aseguró.

Kip Kinkel fue trasladado a una prisión para adultos en 2007. Foto: The Huffington Post

“Pero la esperanza siempre es realmente importante. Entonces, por supuesto, siempre hay una sensación de que tal vez pueda dejar un entorno como este, que es miserable y está diseñado para atormentar e infligir, básicamente, dolor en mi cuerpo y alma. Dicho esto, no sé cómo será. Entonces, no me permito pasar demasiado tiempo pensando en eso, porque creo que en realidad puede traer más sufrimiento”, finalizó.