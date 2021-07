Rusia reporta el mayor número de contagios de la COVID-19 en lo que va del año

Este domingo 4 de julio, Rusia registró 25.142 nuevos contagios de la COVID-19, el mayor número de infecciones desde enero del presente año, en medio de una tercera ola estrechamente vinculada a la variante Delta, catalogada como la más contagiosa.

Asimismo, la nación asiática contabilizó 663 decesos en la jornada, cifra menor al récord de 697 occisos que alcanzó el país el último sábado tras cinco días en los que el número de fallecimientos fue en aumento.

Rusia atraviesa una tercera ola de contagios desde mediados de junio, que se agudizó debido a la llegada de la variante Delta del nuevo coronavirus y el lento avance en el proceso de inmunización a causa de la poca confianza de los ciudadanos y ciudadanos en las vacunas.

Pese al incremento de casos e infecciones el Gobierno de Vladimir Putin descartó un confinamiento, ya que la idea de aplicarlo “no ha sido tratada”. “Para que ello no ocurra, debemos vacunarnos todos lo más rápido posible”, declaró el último viernes a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

A este llamado se unió el jefe de Estado, quien aseguró que las personas deben guiarse por declaraciones de los especialistas.

“Siempre ha habido gente que, de manera general, considera que no hay que poner vacunas, y son muchos (...) no solo en nuestro país sino también en el extranjero”, dijo. Pero “no hay que escuchar a la gente que no entiende nada de estas cosas, que se basa en rumores, sino a los expertos”, expresó Putin.

Rusia es la quinta nación más golpeada por la pandemia de la COVID-19. De acuerdo con cifras recogidas por la Universidad Johns Hopkins, el país suma 5,6 millones de casos de contagio del SARS-CoV-2 y 134.987 muertes a causa de la enfermedad.

Con información de Efe.