Parricidio en España: abandonan búsqueda de agresor y de su hija Anna porque es “imposible”

El buque Ángeles Alvariño, encargado de hallar el cadáver de la pequeña Anna (1 año) y la de su padre y presunto asesino, Tomás Gimeno, abandonó este miércoles 1 de julio la búsqueda porque es “imposible” seguir con dichas labores por lo escarpado de la orografía submarina , informó una juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Santa Cruz, en Tenerife, España.

El ingeniero que dirige el barco concluyó que la búsqueda es “completamente inabordable”. En ese sentido, la embarcación oceanográfica cesó su misión tras la autorización de la magistrada, informa el diario El Mundo. Dicha decisión de la juez se dio este miércoles tras recibir un informe del responsable de las operaciones.

“En el transcurso de la búsqueda, la Policía Judicial pudo recopilar y analizar nueva información, y su resultado fue descubrir que en la larga deriva detuvo la embarcación tras la pérdida de señal del móvil, durante un corto periodo de tiempo, sus motores volvieron a funcionar y realizó una navegación de unos tres minutos. El punto donde paró de nuevo los motores se convierte en el punto más probable donde Tomás hubiera podido arrojarse al mar. A partir de este punto se diseña una nueva área de búsqueda, centrándola sobre ese mismo punto ”, explicaron los técnicos en su peritaje.

“Se establece un área de búsqueda de 500 metros en torno a él. Y se delimita la línea de deriva estableciendo una calle de 500 metros de anchura, 250 a cada lado de la misma, sobre la que buscar. La deriva comienza en las coordenadas 28° 22.7153′ N y 016° 12.6818′ W y con un rumbo al 220º. Mediante el uso del rov [robot submarino] se realizaron 176 líneas y tránsitos quedando delimitado el polígono entre las coordenadas 28° 22.9026′ N 016° 13.1761′ W y 28° 22.2693′ N 016° 12.4063′ W con una distancia total recorrida de 60.006 metros y una superficie explorada de 611.903 m2”, añadieron.

Cesa la búsqueda de Anna y Tomás Gimeno al ser “inabordable”. Foto: La Vanguardia

El triste hallazgo de Olivia

El viernes 11 de junio, el buque oceanográfico Ángeles Alvariño encontró el cadáver de Olivia (6 años), hermana de Anna, quien también habría sido asesinada por Tomás Gimeno.

El cuerpo de Olivia fue hallado a 1.000 metros de profundidad. “Es lo que menos podíamos esperar. Todos estábamos esperanzados en tener a las niñas y que Tomás (el padre) las estuviera cuidando”, indicó a la televisión pública TVE el portavoz de la familia, Joaquín Amills.

Tomás Gimeno

Las autoridades informaron que en el fondo del océano se encontraron dos biberones de buceo (botellas que dan suministro de aire muy limitado), y que se pudo verificar que pertenecían a Tomás. Asimismo, se especula que el sujeto las utilizó en su intento de suicidio, a fin de asegurar que alcanzaría la profundidad necesaria en el océano para morir .

Tras el hallazgo, se concluyó que, “dadas las corrientes en el fondo, no se puede asegurar que un cuerpo lastrado con un cinturón de buceo no se desplazaría rodando pudiendo llegar a un lugar no determinado y, por tanto, fuera de la capacidad de búsqueda”.

Parricidio

Tomás Gimeno, el hombre desaparecido junto con sus dos hijas el pasado 27 de abril en la isla española de Tenerife, ejecutó a las menores en su finca antes de arrojar sus cuerpos al mar, según reveló el sábado 12 de junio una investigación oficial.

Según datos de un auto judicial, Olivia, la niña mayor, cuyo cadáver fue localizado el viernes 11 de junio dentro de una bolsa de deporte y hundido en el mar a 1.000 metros de profundidad, murió a causa de un edema pulmonar agudo.

De acuerdo con la magistrada encargada de dirigir la investigación, Gimeno, de 35 años, “de manera deliberada, quiso colocar (a su expareja y madre de sus hijas) en la incertidumbre acerca de la suerte o destino que habían sufrido en sus manos Olivia y Anna”, la otra víctima.