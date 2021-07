AMLO a tres años de su elección como presidente: No tengo enemigos, sino adversarios

Con motivo de los tres años de la elección en la que ganó la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador ha asegurado en una alocución especial por la efeméride que no aspira a “tener el monopolio” de la verdad absoluta y que los adversarios de su Gobierno siempre tendrán respeto ilimitado. Además, precisó que no serán reprimidos ni censurados.

AMLO ha recordado en la ceremonia llevada a cabo en Palacio Nacional que en plena pandemia se han celebrado elecciones que, según él, “consolidaron el régimen democrático que hoy prevalece en el país”.

“ No se celebraron elecciones de Estado. No hubo masacres, no se desató la violencia contra ciudadanos inocentes para infundir miedo . La participación ciudadana para la elección intermedia no estuvo mal, votó el 52%”, expresó.

El mandatario, que fue ovacionado por los funcionarios de su Gobierno y simpatizantes, ha puntualizado que desde hace un mes no hay grandes manifestaciones significativas en las calles y que, en el caso de que las hubiera, se han garantizado las libertades sin ningún tipo de represión política o mediática. El presidente apuntó que estas últimas “ocurrían en otros tiempos”.

El también líder de Morena declaró que sus opositores siempre tendrán el derecho a disentir. “No los tratamos como ellos lo hicieron cuando nosotros estábamos en la oposición. No los vemos como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer. Sencillamente defendemos y representamos proyectos de nación distintos y contrapuestos”, ha manifestado.

Recordó que la alianza oficialista Juntos hacemos historia triunfó en 186 de los 300 distritos en disputa. En tanto, los partidos opositores, como el PRI, PAN y PRD, obtuvieron 107 y el partido de centro Movimiento Ciudadano se hizo con siete distritos.