Juan González, asesor del presidente estadounidense Joe Biden y director del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, afirmó que una vez Pedro Castillo sea proclamado como nuevo mandatario del Perú, buscarán la manera de laborar con él.

“No hay otra: si Castillo gana, esa fue la decisión del pueblo peruano y vamos a buscar la forma de trabajar con él”, declaró González entrevistado el martes 29 de junio por la emisora W Radio de Colombia. “Esa es la forma en que tenemos que trabajar”.

En la conversación con varios periodistas no se refirió a Keiko Fujimori, quien actualmente trata de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) realice una auditoría internacional en un nuevo intento de revertir el resultado electoral.

Consultado sobre el reciente pronunciamiento del Departamento de Estado norteamericano, en el cual calificó las elecciones en Perú de “modelo de democracia en la región”, González reiteró el pleno respaldo de Washington.

“Hay una gran confianza en el proceso (...) estamos muy enfocados en el proceso”, subrayó el asesor presidencial. “El análisis del reporte que hizo la OEA coincidió al 100% con el trabajo del organismo electoral peruano”.

González, de origen colombiano, indicó que para Estados Unidos ya no importa derecha o izquierda, dado que su principal objetivo es promover la democracia en el hemisferio.

Puntualmente sobre Perú llamó a debatir sobre “quién está respondiendo al electorado”, porque “tenemos que responder no solo a la población en Lima, también a la población que está en las áreas más rurales”.

“En cualquier lugar, no importa la ideología, que sean los votantes los que elijan y no actores externos, sean quien sean, porque no tienen lugar”, enfatizó González.

La semana pasada ya el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos había rechazado la “campaña de desinformación” sobre el supuesto fraude en Perú y los intentos por anular “votos de las zonas rurales y pobres”.