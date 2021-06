Argentino se queda varado en Orlando y busca insulina para poder tratarse

El argentino Mariano Pocrnjic viajó a vacunarse a Miami y no puede regresar porque le han suspendido su vuelo de regreso y se le ha ofrecido un pasaje para el 4 de agosto. El ciudadano tiene diabetes, es insulinodependiente y solo cuenta con un suministro de insulina para 15 días, y el seguro médico que tiene no cubre enfermedades preexistentes

“Tengo un difusor de insulina, que es un aparato chiquito desde el que sale un catéter que se inyecta a la panza y me da insulina las 24 horas. Me estoy cuidando muchísimo porque si como mal o me estreso, me sube el azúcar y gasto más insulina. Los valores normales de glucosa en sangre son entre 70 y 110, pero cuando me suspendieron el vuelo, se me fue a 350 por los nervios ”, relata Pocrnjic desde Miami al diario La Nación.

El decreto de urgencia del Gobierno argentino limita el cupo diario de pasajeros internacionales de 2.000 a 600 para impedir la propagación de la variante Delta de la COVID-19, y por ello la Asociación de Transporte Aéreo Argentino advirtió que miles de ciudadanos argentinos pueden quedar varados con las nuevas medidas

El vuelo de retorno de Pocrnjic y su esposa estaba previsto para el 28 de junio con un vuelo desde Orlando hasta Dallas para finalmente llegar a Buenos Aires. “Fuimos temprano y, cuando estábamos en el aeropuerto, nos llegó un mail de American Airlines donde nos comunicaron que se nos suspendió el vuelo desde Dallas hasta la Argentina. Entonces recuperamos nuestras valijas y tuvimos que alquilar un auto para volver a Miami”, detalla.

Hoy se encuentran temporalmente en la casa de un amigo que los hospeda, pero no pueden quedarse mucho tiempo ahí y el ciudadano argentino busca la manera de conseguir insulina hasta el 4 de agosto.