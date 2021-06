Edwin Carache: “Ortega sigue plan perverso de perpetuarse en el poder y desaparecer a la oposición”

En Nicaragua ya se contabilizan 20 detenidos, entre ellos cinco aspirantes a la presidencia, solo desde el pasado 2 de junio. Una arremetida justificada por el presidente Daniel Ortega: “Aquí se está juzgando a criminales”. Sobre esto respondió Edwin Carcache desde San Francisco, Estados Unidos.

El viernes detuvieron a un hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. ¿Qué está sucediendo en su nación?

Prácticamente es un plan perverso del régimen que ha venido implementando desde siempre. Hoy vemos que están yendo en cacería de brujas por toda la oposición; se decía que don Pedro iba a ser un candidato y al escuchar este rumor es evidente que fueron por él. Siguen en ese plan perverso de perpetuarse en el poder, pero sobre todo desaparecer a la oposición organizada, que es a lo que más le tienen miedo.

¿A qué se debe esta oleada de detenciones?

Ortega sin duda tiene pensado una negociación a futuro y de la misma forma garantizar su continuidad. Así como nos apresaron a nosotros para seguir en el poder a toda costa.

¿No teme Ortega la reacción que podría tomar la comunidad internacional?

Daniel Ortega se basa en el derecho internacional a conveniencia. Él va de frente contra los países que realmente son democráticos porque está consciente de que bajo el derecho internacional estos países no van a meterse directamente a los asuntos internos de cada país. Él se siente protegido porque tiene dos ejemplos seguidos: Cuba, que tiene más de 60 años, y el de Venezuela, que son un marco a seguir y prácticamente ha venido replicando todo lo que ocurre en estos países.

¿Qué planean hacer desde la oposición?

Estamos llamados a organizarnos para hacerle frente a estos ataques que está haciendo Ortega. De una organización no solamente política, sino en derechos humanos, para así respaldar y dar apoyo a la gente que continúa en resistencia allá, porque la mayoría de personas que no hemos divagado en absolutamente nada estamos algunos presos, otros en el exilio y otros desafortunadamente no siguen con nosotros; pero son nuestra inspiración para seguir.

¿Qué puede contar sobre su experiencia en la cárcel?

Estuve 9 meses y medio en una prisión de máxima seguridad, solitario. Fui torturado física y psicológicamente. Incluso amenazado en reiteradas ocasiones, no solo a mí, a mi familia. Somos tres familiares exiliados, tres que han sido despedidos de organismos públicos. Es un tema que sistemáticamente no se detiene. Habrá un momento en ese proceso de justicia transicional donde el tema de la reparación, la no repetición, la verdad y el acceso a la justicia estarán listos en ese plan a seguir. Ortega viola los derechos humanos gravemente.