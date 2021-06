Derrumbe de edificio en Miami EN VIVO: buscan entre los escombros a 159 personas tras colapso del Champlain Towers

Un informe de 2018 que alertaba de daños estructurales en el edificio se dio a conocer la noche del viernes 25 de junio y la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, sostuvo a la prensa que "vamos a llegar al fondo de lo que sucedió".

“Claramente, nuestros edificios deben ser estructuralmente sólidos. Necesitamos tener revisiones periódicas y, en la medida en que necesitemos cambiar las leyes, cambiaremos las leyes y nos aseguraremos de que estas cosas no sucedan en el futuro”, declaró la alcaldesa a CNN.

“Por ahora, estamos enfocados en las familias que esperan a sus seres queridos y la búsqueda de sobrevivientes”, agregó.

