Justicia española aprueba extraditar a Estados Unidos al creador del antivirus McAfee

John McAfee, de 75 años, no se arrepiente de su actuación. "Mis activos restantes están todos confiscados (...). No tengo nada. Y no lamento nada". Foto: AFP

Se estima que John McAfee ganó más de diez millones de dólares con criptomonedas, pero “no presentó declaraciones de impuestos durante ninguno de esos años y no pagó ninguna de sus obligaciones fiscales”.