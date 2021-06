EE. UU.: hombre sobrevive después de tragarse uno de sus AirPods mientras dormía

Dormir con los auriculares puestos no solo se ha convertido en un problema auditivo para los usuarios, también podría provocar la muerte de algunos debido a un mal uso. Chris Broughton, un residente de Massachusetts (EE. UU.) detalló a The Guardian la historia de cómo sobrevivió tras terminar con un AirPod en su organismo.

El hombre contó que en febrero mientras veía un largometraje en su celular se quedó dormido. “A los 10 minutos de los créditos iniciales, apenas podía mantener abiertos mis ojos. Lo siguiente que supe es que habían pasado cuatro horas, mi esposa ya estaba dormida y la película ya había terminado”.

“Atontado, moví mi celular de la almohada y me quité el auricular inalámbrico de una oreja, el otro se había caído y no podía encontrarlo”, añadió. Broughton narró que fue a tomar agua, pero no podía pasar el líquido. De regreso a su cuarto, simplemente se echó a dormir por el cansancio que sentía.

El descubrimiento

Al día siguiente, el hombre todavía no podía tomar agua, pero le preocupaba más encontrar su AirPod, el cual aparecía sin conexión debido a que se le había acabado la batería. Luego de que su esposa y su hijo se unieran a la búsqueda, el niño le hizo una pregunta: “ ¿Tal vez lo tragaste mientras dormía? ”.

“Todos reímos, pero un par de minutos después empezamos a preguntarnos si tenía algo de razón”, sostuvo el hombre, quien minutos después decidió ir al hospital. La doctora que lo atendió le dijo que era poco probable que alguien pudiera tragarse un objeto de ese tamaño sin darse cuenta, pero accedió a hacerle unos rayos X.

“En la pantalla había una imagen clara de mis costillas y atascada entre ellas a un ángulo de 45°, la inconfundible figura del AirPod extraviado”, resaltó el hombre.

El auricular estaba atascado en el esófago, pero el hombre tuvo la suerte de que no bloqueó ninguna vía respiratoria . Los especialistas explicaron que el objeto podía pasar por su sistema sin causar daño o quedarse atascado en sus intestinos. De ser así, hubiera sido sometido a una potencial cirugía y al peligro de que la batería de litio del dispositivo le causara daños graves.

Solo fue necesaria una visita al centro de endoscopía, donde le fue extraído el AirPod mientras estaba sedado. Foto: AFP