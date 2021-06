Presidente chino rechaza sospechas de EE. UU. sobre origen de la pandemia

El presidente de EE.UU, Joe Biden ha ordenado a las agencias de inteligencia estadounidenses que “redoblen sus esfuerzos” para determinar el origen del SARS-CoV-2. Sin embargo, China se muestra en contra de las investigaciones y ha recordado que se ha determinado que el virus tuvo un origen natural.

La tensión entre EE. UU. y China empeoró desde que Pekín no autorizó hasta el pasado enero la llegada de una misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para investigar el origen del virus.

China impidió al equipo el acercamiento a la información primaria, induciendo a que la OMS, EE. UU. y otros países desconfíen de la información obtenida. El informe arrojó que el salto del animal al humano es la teoría más sólida sobre el surgimiento del brote, pero sin descartar la opción que rechaza Pekín: que el salto pudo ocurrir de forma accidental dentro del Instituto de Virología de Wuhan.

La teoría de que la pandemia inició en la naturaleza es apoyada por muchos científicos, pues la consideran la explicación más asequible. No obstante, reconocen que los incidentes de laboratorio pueden ocurrir con frecuencia.

No está clara la constancia con la que suceden los accidentes en el laboratorio de China. Uno de ellos sucedió en el 2004. Las autoridades sanitarias chinas admitieron que un accidente de laboratorio provocó un brote localizado de SARS, un año después de que la epidemia estuviera ampliamente controlada.

Hasta la fecha no existen pruebas que contradigan lo declarado por los investigadores de Wuhan acerca de que no se encontraron con la COVID-19 antes de la pandemia y de que no ocurrió ningún accidente en el laboratorio.

Robert Gallo, director del Instituto de Virología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland , afirmó que con las nuevas investigaciones parece poco probable que se pueda probar o descartar una fuga de laboratorio. “Nunca sabremos la respuesta”, añadió.

Se realizó además una revisión de los registros públicos y las directrices internas del laboratorio, las cuales revelan la existencia de proyectos clasificados no especificados y la discusión de las responsabilidades del laboratorio en virtud de la ley de secretos de Estado de China.

Según la amplia Ley de Secretos de Estado de China , este material abarca no solo asuntos militares y diplomáticos, sino también información sensible sobre el desarrollo económico, científico y social del país, y las autoridades tienen una amplia discreción

Con respecto a ello, Angela Rasmussen, investigadora de la Organización de Vacunas y Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Saskatchewan, dijo que, “si la pandemia se hubiera iniciado en la zona de Washington, se puede contar con que el gobierno de Estados Unidos no permitiría una investigación independiente sin restricciones por las mismas razones: es un riesgo importante para la seguridad a largo plazo que no se puede mitigar completamente”.

También se pronunciaron la presidenta de la Academia Nacional de Ciencias, Marcia McNutt, y los presidentes de las academias nacionales de medicina e ingeniería al hacer pública una carta en la que se posicionan de forma neutral en medio de todo este rencor. Abogan por una investigación “guiada por principios científicos” que considere múltiples hipótesis sobre el origen de la pandemia. También pidieron a China que compartiera información sobre las investigaciones realizadas en ese país.

“La desinformación, afirmaciones sin fundamento, y los ataques personales en contra de científicos alrededor de las diferentes teorías sobre cómo surgió el virus son inaceptables, y están sembrando confusión y arriesgan a socavar la confianza pública en la ciencia y los científicos, incluso aquellos que lideran esfuerzos para mantener la pandemia bajo control”, dice la carta.