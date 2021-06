Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se ausentará 10 días para operarse en EE. UU.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, viajará el domingo 20 de junio a Estados Unidos para ser sometido a una operación en la que le extirparán un quiste de la zona lumbar , lo que le obligará a estar fuera de su país al menos hasta el 30 de junio.

La oficina de comunicación de la Presidencia ya había adelantado el viaje de Lasso a Estados Unidos, pero el Gobierno dio más detalles en la notificación remitida a la Asamblea Nacional. La Constitución estipula que el jefe de Estado debe comunicar cualquier salida del país y las razones.

En dicho aviso, remitido a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, se explica también que se trata de una operación que “ no compromete la médula espinal ” de Lasso y tiene por objetivo eliminar un quiste “provocado por una mala práctica médica ocurrida años atrás”, informa el diario El Comercio.

La Presidencia espera que Lasso pueda mejorar su movilidad y dejar el bastón que le ha venido acompañando en todas sus apariciones públicas. En la campaña previa a las últimas elecciones en el país, el equipo del actual presidente Guillermo Lasso publicó imágenes de los trabajos de rehabilitación que realizaba para superar su dolencia.

Este será el primer viaje al exterior de Lasso, un exbanquero de derecha de 65 años que tomó posesión el 24 de mayo para un período de cuatro años.

Miembro del Opus Dei, el jefe de Estado se fracturó en 2013 el peroné derecho durante una peregrinación religiosa en España, donde una mala práctica médica para corregir la lesión comprometió su médula espinal .

“Para mala suerte mía, el anestesiólogo comete un error, me pincha la duramadre y se me causa un hematoma en la cola de caballo que me produjo unos dolores en las piernas insoportables durante 45 días. Bajé 30 libras de peso, no podía dormir, me aparté un poquito del mundo”, relató Lasso poco antes del balotaje del 11 de abril.

Cuatro años después, el hematoma se convirtió en varios quistes en la médula espinal, y fue operado en 2018 en Estados Unidos.

