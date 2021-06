Putin se ríe de la pregunta de un periodista de la NBC News: “¿Es usted un asesino?”

El presidente ruso Vladimir Putin concedió una entrevista al canal de televisión estadounidense NBC News a pocos días de su primer encuentro, como jefes de Estado, con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden.

La entrevista se difundirá completa este lunes 14 de junio, pero se han emitido algunos fragmentos. El pasado viernes, en su cuenta oficial de YouTube, se divulgó un video corto en el cual fue preguntado sobre una polémica declaración de Biden.

En marzo pasado aseguró que Putin es un “asesino” y advirtió que “pagará un precio”, si se confirma la interferencia electoral de Rusia en los comicios celebrados en Estados Unidos.

El periodista Keir Simmons se refirió a estas palabras y le preguntó directamente: “Señor presidente, ¿es usted un asesino?”, a lo cual el jefe del Kremlin soltó una carcajada y respondió con cierto sarcasmo.

“Durante mi mandato, me he acostumbrado a todo tipo de ataques, desde todas partes y ámbitos distintos, bajo diferentes pretextos y razones, de variado calibre y crueldad, y esto no me sorprende”, afirmó.

Sostuvo que en “lo que respecta a la retórica dura, creo que esta es una expresión de la cultura estadounidense en general”. De hecho, lo ejemplificó como “la etiqueta Hollywood, en donde se alaba el comportamiento macho”.

El dignatario ruso expresó que tales características “trascienden al arte cinematográfico (...) y se consideran normales en Estados Unidos, pero, por cierto, en Rusia no”.

Como evitó responder claramente con un “no” tajante, Simmons insistió: “Creo que no le he escuchado responder a la pregunta directa, señor presidente”. Inmediatamente Putin replicó: “Lo hice, respondí”.

“Y añadiré algo si me deja. He escuchado docenas de tales acusaciones, especialmente durante algunos eventos graves, durante nuestros esfuerzos antiterroristas en el norte del Cáucaso. Y cuando eso sucede, siempre me guío por los intereses del pueblo ruso y el Estado ruso y los sentimientos en términos de quién llama a alguien a quién y qué tipo de etiquetas. Esto no es algo que me preocupe en lo más mínimo”, dijo.

La incomodidad de Putin

El presentador de NBC insistió: “Déjeme darle algunos nombres. Anna Politkovskaya, muerta a tiros. Alexander Litvinenko, envenenado con polonio. Sergei Magnitsky, presuntamente golpeado y muerto en prisión. Mikhail Lesin murió de un traumatismo contundente en Washington (...). ¿Son todas estas una coincidencia, señor presidente?”.

“No quiero parecer grosero, pero esto es como una indigestión, pero en términos verbales. Sí, ha mencionado a muchas personas que realmente sufrieron y murieron en diferentes momentos por diferentes causas y por culpa de gente distinta”, apuntó Vladimir Putin con otra sonrisa.

Igualmente, aludió algunos de los casos: “Lesin solía trabajar en mi administración, me gustaba mucho. Murió, falleció o murió en los Estados Unidos. Lamento hasta el día de hoy que no esté con nosotros. En mi opinión, es una persona muy decente, muy buena. Y, en cuanto a los demás, encontramos a algunos de los criminales que cometieron esos delitos. Algunos están en prisión y estamos preparados para seguir trabajando de este modo”.