Obama critica a Fox News: Se percibe una realidad diferente a la de otros estadounidenses

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que Fox News y la proliferación de las redes sociales han aumentado la división política actual en ese país.

“Creo que mucho de eso tiene que ver con cambios en la forma en que la gente obtiene información”, expresó.

“Ya he hablado de esto antes, pero si miras Fox News, percibes una realidad diferente a la de leer The New York Times. Y esas diferencias han sido amplificadas por las redes sociales, que permiten que las personas vivan en burbujas con otras personas que piensan como ellos” , sentenció.

Obama dijo que ha quedado claro para él que el país hoy está más dividido que cuando se postuló a la presidencia en 2008, reseño el portal The Hill.

Estados Unidos se ha visto fracturado por una combinación de divisiones políticas, culturales, ideológicas y geográficas que parecen ser más profundas que las diferencias políticas, mencionó.

El demócrata considera que el presidente Joe Biden será la persona adecuada que trabaje para cerrar dicha división.

“Pero si alguien puede ayudar a salvar nuestras divisiones, ese es Joe Biden (...) Ha pasado su vida uniendo a la gente. Y como presidente, se ha centrado en hacer retroceder la pandemia y reconstruir nuestra economía, ideas que los estadounidenses de ambos partidos pueden apoyar”, precisó Obama.

Críticas y reflexión

El expresidente estadounidense ha criticado el trabajo de Fox News en varias oportunidades y asegura que el medio utiliza la red como impulsor de las llamadas teorías de conspiración.

“Si veo Fox News, no votaría por mí” , señaló Obama en 2017. “Lo veía y decía. ¿Quién es ese tipo? Este personaje, Barack, fue retratado de formas extrañas. Todo está editado y moldeado (...) El punto es que obtienes múltiples realidades”, recordó.

Señaló, además, que lograr que todos los estadounidenses estén de acuerdo en un conjunto común de hechos sería vital para defender la democracia.

“Hasta que no podamos acordar un conjunto común de hechos, hasta que no podamos distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso, entonces el mercado de ideas no funcionará. Como ciudadanos debemos impulsar a nuestras instituciones en la dirección de abordar estos desafíos”, puntualizó.

LR PODCAST: Escucha el más reciente episodio de Vuelta al Mundo