Venezuela: 24 sanitarios murieron en los últimos cinco días por COVID-19, según ONG

La organización no gubernamental (ONG) Médicos Unidos de Venezuela (MUV) informó este domingo 13 de junio que 24 trabajadores sanitarios murieron “con criterios para COVID-19” entre el martes 8 y el sábado 12 de junio.

Tuit de Médicos Unidos de Venezuela. Foto: captura de Twitter

“Se recibe información de 24 nuevos fallecimientos de personal del sector salud con criterios para COVID-19, para llegar a 638, mientras voceros oficiales reportan 2.814 fallecidos totales en el país... 24 fallecidos en cinco días, ninguna autoridad tiene respuesta a esto”, manifestó la entidad en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con el informe, entre los decesos se encuentran 15 médicos cirujanos, cinco licenciados en Bioanálisis, tres enfermeros y un analista de recursos humanos .

Informe de Médicos Unidos de Venezuela. Foto: MUV

“Trabajadores de la salud no sólo nos hemos quedado esperando los insumos, equipos de protección personal y las vacunas, también a quienes expliquen el incremento acelerado de fallecidos. Somos invisibilizados en los reportes oficiales”, agregó la institución.

Una hora antes de difundir el documento, MUV indicó que conforme pasan los meses se hace “más evidente que no hay control de la información”. “No hay control de la morbilidad. No hay control de las muertes. No hay control de lo que sucede en hospitales y tampoco hay control de las vacunaciones”, sostuvo la ONG.

A la fecha, según datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins, Venezuela contabiliza 250.309 casos de contagio de la COVID-19 y 2.814 decesos a causa de la enfermedad. Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch cuestionan estas cifras.

Con información de Efe.

Comisionado de Guaidó pide al G7 incluir a Venezuela en programa de donación de vacunas

El opositor al régimen de Nicolás Maduro y comisionado de Relaciones Exteriores designado por Juan Guaidó, Julio Borges, pidió a los miembros del G7 incluir a Venezuela en el programa de donación de vacunas contra el nuevo coronavirus que anunció el bloque el último viernes.

“Ante el importante anuncio de los líderes del G7 sobre la distribución de 1.000 millones de vacunas contra la COVID-19 para países en desarrollo (…) aprovechamos la ocasión para pedir respetuosamente que Venezuela sea tomada en cuenta”, manifestó Borges en un comunicado.