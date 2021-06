El portavoz de la Embajada china en Londres, a través de su página web, dio a conocer cuál es su opinión con respecto al G7 (países con más poder económico y político). Afirmó que los días en que las decisiones globales eran dictadas por un pequeño grupo de países hace mucho tiempo que acabaron.

Agregó que los problemas mundiales deben tratarse consultando con todos los países, sean estos grandes o chicos. “ Siempre hemos creído que los países, grandes o pequeños, fuertes o débiles, fuertes o ricos, son iguales, y que los asuntos mundiales deben gestionarse consultando a todos los países”, indicó el portavoz .

En ese sentido, expresó que la únicas normas mundiales reales son las que están basadas en los principios de la ONU y no en “las supuestas reglas formuladas por un pequeño número de países”.

China hizo un llamado para que las naciones relevantes respeten los objetivos de la ONU e invocó a que se tomen las medidas necesarias y se hagan “esfuerzos reales” para acabar con la pandemia, responder al cambio climático y fortalecer la economía global.

La reacción del territorio asiático se da luego de que Joe Biden propusiera ante el G7 un gran plan de infraestructuras, el cual llevará por nombre Build Back Better for the World (reconstruir mejor para el mundo) y tendrá como objetivo “responder a las necesidades de infraestructura de los países de ingresos medios y altos”.

La iniciativa es una respuesta al proyecto chino One Belt, One Road (una ruta, un cinturón), que apunta a modernizar la ruta de la seda para mejorar la conectividad entre Asia y Europa.